SPOT présente le nouveau SPOT X Jeep® Édition de messagerie satellite bidirectionnelle





Globalstar Canada Satellite Co, une filiale à part entière de Globalstar Inc. (NYSE MKT : GSAT) et un chef de file dans les technologies de messagerie par satellite et de notification d'urgence, a annoncé aujourd'hui le lancement du SPOT XMC Jeep® Édition avec messagerie satellite bidirectionnelle exclusive. Ce tout nouveau lancement de produit survient après que SPOT ait récemment conclu un accord de licence avec la marque Jeep.

Le SPOT X Jeep Édition offre des fonctionnalités de messagerie bidirectionnelle avec un écran rétroéclairé intégré et un clavier Qwerty, un suivi de localisation par GPS et un lien de communication direct avec les services d'urgence, tout ceci dans un seul appareil portable et léger. La nouvelle Jeep Édition combine les capacités pour lesquelles les appareils SPOT sont réputés tout comme celles de la marque Jeep.

Le SPOT X Jeep Édition est le dernier-né de de la gamme de produits primés SPOT, offrant des services abordables de messagerie et de suivi, même en étant hors réseau. Grâce à une connexion directe avec le Centre international de coordination des interventions d'urgence GEOS, les appareils SPOT ont été les déclencheurs de plus de 7 000 sauvetages dans le monde entier.

Voici les principales caractéristiques du SPOT X Jeep Édition :

La technologie sans fil Bluetooth offre l'option de jumelage permettant d'exécuter les fonctions de l'appareil via l'appli SPOT X

L'envoi et la réception de messages aux membres de la famille et aux amis même au-delà de la portée des services cellulaires

Notification d'urgence S.O.S. et messagerie bidirectionnelle directe avec les services de recherche et de sauvetage 24 heures par jour et 7 jours par semaine

Message de contrôle « OK » en appuyant sur un seul bouton envoyé directement aux contacts préprogrammés

Navigation : Boussole intégrée et points de cheminement programmables

Pile au lithium rechargeable présentant une autonomie moyenne de 10 jours dans les situations de suivi programméesà des intervalles de 10 minutes

Interface de suivi GPS et de cartographie SPOT pour partager vos aventures

Prix de vente et disponibilité : Le SPOT X Jeep Édition sera disponible en ligne sur FindMeSPOT.ca. L'appareil est vendu au prix de détail de 389,99 $ et plusieurs forfaits de service annuels sont disponibles, à partir de 11,95 $ par mois. Pour plus de détails sur les prix et les produits, consultez le site FindMeSPOT.ca/jeep_fr.

À propos de Globalstar :

Globalstar, Inc. est un des principaux fournisseurs de solutions satellites personnalisées IdO destinées à sa clientèle à travers le monde dans les secteurs gouvernemental, de l'industrie pétrolière et gazière, de la gestion d'urgence, du transport, du secteur maritime et des activités récréatives de plein air. Considérée comme une pionnière dans les services mobiles par satellite de voix et données, Globalstar permet aux entreprises d'optimiser leurs activités grâce au Réseau satellite Globalstar en connectant les gens avec leurs appareils, en fournissant la sécurité aux personnes et des communications et des données automatisées afin de surveiller et gérer plus facilement les actifs mobiles. La gamme de produits de l'entreprise comprend les produits de suivi d'actifs SmartOne, reconnus par l'industrie, les transmetteurs satellites commerciaux IdO et les modems Duplex de transmission de données par satellite, l'innovateur point d'accès IP sans fil par satellite Sat-Fi2 et toute la gamme de produits SPOT® pour la sécurité personnelle, les actifs et les appareils de communication, tous offerts avec une variété de forfaits de services de données. Pour plus d'informations concernant Globalstar, visitez globalstar.ca.

À propos de SPOT :

SPOT LLC, une filiale de Globalstar, Inc. fournit des appareils de communication et de suivi par satellite à prix abordable pour une utilisation dans les secteurs des loisirs et des affaires. Les appareils de messagerie SPOT utilisent autant le réseau de satellites GPS que le réseau de satellites Globalstar pour transmettre et recevoir des messages textes et des coordonnées de localisation GPS. Depuis 2007, SPOT assure une tranquillité d'esprit en permettant à ses clients de rester en contact avec leurs proches, leurs amis et leurs collègues de travail, de manière entièrement autonome de la couverture cellulaire. SPOT a aussi participé au lancement de plus de 7 000 interventions de sauvetage dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site FindMeSPOT.ca.

À propos de Jeep :

Construite sur un héritage légendaire depuis plus de 75 ans, la Jeep est un authentique VUS avec des capacités en tête de sa catégorie, un savoir-faire et une polyvalence de premier ordre pour les gens qui recherchent des déplacements exceptionnels. La marque Jeep représente le symbole d'une invitation à vivre pleinement sa vie en proposant une gamme complète de véhicules qui continuent d'offrir à ses propriétaires un sentiment de sécurité leur permettant d'entreprendre n'importe quel voyage en toute confiance.

La gamme de véhicules Jeep comprend les Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Renegade et Wrangler. Pour répondre à la demande des consommateurs du monde entier, tous les modèles de Jeep vendus en dehors de l'Amérique du Nord sont disponibles en configuration de conduite des deux côtés et avec des options de groupes propulseurs fonctionnant à essence et au diesel. Jeep fait partie du portefeuille de marques proposé par le constructeur automobile mondial Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Pour plus d'informations concernant FCA (NYSE : FCAU/ MTA : FCA), veuillez visiter le site www.fcagroup.com.

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 13:35 et diffusé par :