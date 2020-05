Invitation aux médias - Dévoilement virtuel d'un sondage sur l'insécurité alimentaire

La guignolée des médias présentera des chiffres révélateurs et troublants sur les impacts de la Covid-19. Dans le cadre de la collecte d'urgence Le confinement, ça donne faim, vous êtes invités à une rencontre en ligne pour le dévoilement d'un...

Tecsys Inc. , entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, est fière d'annoncer que Mary Washington Healthcare, organisme basé en Virginie, a choisi les solutions de santé SaaS de Tecsys pour automatiser et...