La gouverneure générale annonce la nomination d'un nouveau héraut d'armes du Canada





OTTAWA, le 20 mai 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Samy Khalid à titre de héraut d'armes du Canada et la nomination du Mme Claire Boudreau à titre de héraut Margaree-Chéticamp émérite.

Chargée de créer des armoiries, des drapeaux et des insignes pour les citoyens, les organismes canadiens ainsi que les unités des Forces armées canadiennes, l'Autorité héraldique du Canada a été créée en 1988 pour rendre l'héraldique accessible à tous les Canadiens et favoriser de bonnes pratiques d'art héraldique, conformes aux normes d'excellence internationales.

M. Khalid s'est joint à l'Autorité héraldique du Canada en 2014 à titre de héraut Saguenay et en a été le directeur adjoint par intérim depuis 2019. Il est titulaire d'un doctorat en histoire et spécialiste de l'étude identitaire. Auparavant, il a entre autres été gestionnaire du service des Recherches généalogiques et archivistiques à Services aux Autochtones Canada, et rédacteur en chef de la revue d'histoire et de patrimoine Le Chaînon.

Mme Boudreau s'est jointe à l'Autorité héraldique du Canada en 1997 et a été la première femme à occuper les fonctions de héraut d'armes en chef au Canada et dans le Commonwealth. Experte en matière d'héraldique, elle est notamment à l'origine de la version Web du Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada, qui donne accès à la description et aux images de tous les emblèmes héraldiques officialisés au Canada depuis 1988.

Pour en apprendre davantage sur l'Autorité héraldique du Canada, veuillez consulter notre site Web au www.gg.ca/heraldique.

FICHE D'INFORMATION - BIOGRAPHIES

Samy Khalid, Ph. D.

Tour à tour historien, héraut, rédacteur et gestionnaire, Samy Khalid a eu un parcours riche et varié. Après avoir débuté sa carrière comme traducteur à son compte, il a été attaché politique au Cabinet du premier ministre du Canada, puis s'est réorienté dans le domaine de l'histoire. Il s'est alors investi dans le réseau associatif provincial, entre autres à titre de directeur général du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien et plus tard comme analyste politique à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario.

En 2009, il a obtenu un doctorat en histoire de l'Université d'Ottawa, ses recherches portant sur la construction de l'identité canadienne. Il a ensuite travaillé dans le monde de l'édition, notamment à la direction d'une revue savante et, depuis 2012, à la barre du magazine d'histoire, de généalogie et de patrimoine Le Chaînon. Depuis 2014, Samy Khalid occupe la fonction de héraut d'armes à l'Autorité héraldique du Canada. En 2019, il a effectué un détachement au ministère des Services aux Autochtones du Canada à titre de gestionnaire des services généalogiques et archivistiques, avant de revenir à l'Autorité héraldique comme directeur adjoint par intérim. En 2020, il a été nommé héraut d'armes du Canada et directeur de l'Autorité héraldique du Canada.

Claire Boudreau, Ph. D.

Acadienne de par ses racines, Claire Boudreau a effectué la première partie de ses études à l'Université de Montréal (B.A. en histoire et M.A. en histoire médiévale). Détentrice depuis 1996 d'un doctorat d'histoire de l'École pratique des hautes études (Sorbonne, Paris), elle a publié de nombreux articles sur l'héraldique et les armoiries tant anciennes que modernes. Elle est l'auteure d'un dictionnaire encyclopédique du blason ancien intitulé L'héritage symbolique des hérauts d'armes (3 vol., Le léopard d'or, 2005). Elle s'est jointe en 1997 à l'Autorité héraldique et a occupé successivement les fonctions de héraut Saguenay, héraut Saint-Laurent et héraut d'armes adjoint du Canada. Mme Boudreau a été la première femme à occuper les plus hautes fonctions de héraut d'armes en chef au Canada et dans le Commonwealth. Elle a été nommée héraut Margaree-Chéticamp émérite en 2020.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

