Mary Washington Healthcare va moderniser les processus de réapprovisionnement au point d'utilisation avec la technologie SaaS chaîne d'approvisionnement de Tecsys





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, est fière d'annoncer que Mary Washington Healthcare, organisme basé en Virginie, a choisi les solutions de santé SaaS de Tecsys pour automatiser et optimiser la gestion des stocks hospitaliers et de leur réapprovisionnement.

La solution Tecsys sera déployée dans les deux hôpitaux régionaux et utilisée dans plus de 50 établissements de soins de santé afin d'optimiser les livraisons à l'intérieur du réseau, d'automatiser le processus d'approvisionnement et simplifier la gestion des cas. Les espaces de soins infirmiers et procéduraux (salles d'opération, laboratoires de cathétérisme et salles de radiologie interventionnelles) seront aménagés avec la technologie conçue pour les flux de travail cliniquement intégrés dans chaque domaine; ces technologies comprennent une combinaison de logiciel habilitant, RFID et de technologie à code-barres, appareils mobiles et UI intégrés.

« Généralement, la plateforme Tecsys donne un solide rendement sur investissement au cours de la première année, » affirme Alan K. Edwards, vice-président, solutions de la chaîne d'approvisionnement de Mary Washington Healthcare. « Les systèmes et processus fragmentés entraînent de l'inefficience. Quand on tient compte de la perte associée aux revenus non saisis, aux produits périmés, au réapprovisionnement manuel et rappels et aux processus de gestion de cas redondants, une transformation de la chaîne d'approvisionnement au point d'utilisation est un moyen stratégique pour améliorer la rentabilité. Nous sommes ravis de réaliser ses améliorations avec l'équipe et la technologie de Tecsys. »

« Nous sommes heureux de livrer à Mary Washington Healthcare une solution de pointe pour la chaîne d'approvisionnement, » déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « On voit souvent le marché des soins de santé chercher désespérément à réagir aux pressions exercées par les règlements et la pénurie de main-d'oeuvre. L'équipe expérimentée de Mary Washington Healthcare a prévu un moyen d'éviter ces pièges, et nous sommes heureux de faire partie de cette transformation. »

À propos de Mary Washington Healthcare

Mary Washington Healthcare est un système de santé régional entièrement intégré qui offre des soins aux patients ambulatoires ou?hospitalisés dans plus de 50 établissements, notamment l'hôpital Mary Washington, un centre médical régional de 451 lits, et l'hôpital Stafford, un hôpital communautaire de 100 lits. Mary Washington Healthcare est un système de santé sans but lucratif qui s'est engagé depuis longtemps à fournir des soins sans égard à la capacité de payer du client.?Pour en savoir plus sur ses services et ses établissements, veuillez consulter?mwhc.com.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

