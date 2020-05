Lauréats des Prix du magazine canadien : B2B 2020 annoncés





TORONTO, le 20 mai 2020 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir d'annoncer les gagnants de la 2e édition des Prix du magazine canadien : B2B.

Les lauréats des médailles d'or et d'argent dans les 19 catégories de prix B2B ont été révélés sur les plateformes numériques officielles des PMC : B2B, y compris Twitter , Facebook , LinkedIn , www.NMAB2B.com et l'infolettre .

Les lauréats de médailles d'or dans les catégories de créateurs ont reçu une bourse de 500 $ en plus de leur prix.

Visitez notre site web pour consulter la liste complète des lauréats ainsi que les finalistes et les mentions d'honneur.

LE PRIX D'EXCELLENCE B2B POUR LE LEADERSHIP

La Fondation des Prix pour les médias canadiens est fière de féliciter Karen Lorimer, lauréate du Prix d'excellence B2B pour le leadership. Cet honneur vise à souligner la carrière exceptionnelle d'un professionnel de l'édition B2B, s'étant illustré grâce à son leadership et son apport à l'industrie du magazine canadien B2B. Nous vous invitons à lire la biographie de Karen pour en apprendre davantage sur son illustre carrière.

GRAND PRIX DU MAGAZINE ET PRIX DE L'ÉDITEUR

Le périodique Esquisses a remporté le très convoité Grand prix du magazine - la plus prestigieuse récompense décernée à une publication. Comme les juges l'ont constaté, Esquisses offre un contenu exceptionnel afin de soutenir ses objectifs d'information et d'appui à la profession d'architecte au Québec, ainsi qu'aux membres de l'OAQ, et aussi de contribuer à l'avancement de la protection du public. Pivot, CPA Canada et University Affairs ont reçu des mentions d'honneur.

Canadian Architect, publié par IQ Business Media a été sélectionné pour le Prix de l'éditeur 2020. Conformément aux critères de la catégorie, Canadian Architect reçoit le Prix de l'éditeur cette année grâce à son excellente couverture de l'industrie. Tout ce qui le compose, de son contenu à sa création graphique, est dans un langage qui parle à son public.

FAITS SAILLANTS

Pivot, CPA Canada a remporté le plus de prix, avec un total impressionnant de trois médailles d'or et six d'argent. Sa contribution, "Hi, I'm Mike", a remporté l'or pour Meilleur numéro et l'argent pour Meilleure page couverture.

L'auteur de Pivot, CPA Canada et gagnant des PMC : B2B dans le passé, Luc Rinaldi a ajouté plus de médailles à sa collection aujourd'hui, avec une médaille d'or dans la catégorie Meilleure série d'articles--"Foresight: Future Proof; Opening Gambit; Back to the Future" avec les auteurs Brenda Bouw et John Lorinc--ainsi que les médailles d'argent dans les catégories Meilleur profil d'entreprise pour " Transforming America's Game " et Meilleur article de fond : professionnel pour " Inspector Gadget ".

En plus de remporter le très convoité Grand prix du magazine, Esquisses a récolté la médaille d'or du Meilleur éditorial (avec " Villes denses, lieux d'échanges ").

University Affairs a obtenu deux médailles d'or, dans les catégories Meilleure direction artistique d'un numéro pour leur édition " November 2019 " et Meilleur portrait pour " Anne Innis Dagg gets her due " par Diane Peters.

Voici la liste complète des publications qui remportent des médailles d'or ou d'argent :



Publication Or Argent Advisor's Edge

1 Azure 1 1 Bombardier Experience Magazine 1

CAA Manitoba 1

Canadian Architect 1

Canadian Family Physician 1

Canadian Occupational Safety 1

CIM Magazine

1 CMAJ

1 Director Journal

1 Esquisses 2

HSC Review

1 Les Affaires 1

Pivot, CPA Canada 3 6 Pour parler profession

1 PrecedentJD 1

Profession Santé 1 1 Professionally Speaking 1 1 University Affairs 2



Visitez notre site web pour consulter la liste complète des lauréats ainsi que les finalistes et les mentions d'honneur. Suivez les PMC : B2B sur Twitter @NMA_B2B et utilisez le #NMAB2B20.

LAURÉATS DES PRIX DU MAGAZINE CANADIEN : B2B 2020

Meilleure chronique ou rubrique



OR :

Étions-nous prêts?

Profession Santé

Éric Grenier



ARGENT :

Pratiques exemplaires

Pour parler profession

Philippe Orfali

Véronique Ponce

Meilleur profil d'une entreprise

OR :

Toy Story

Pivot, CPA Canada

Steve Kupferman

OR :

Transforming America's Game

Pivot, CPA Canada

Luc Rinaldi

Meilleur portrait

OR :

Anne Innis Dagg gets her due

University Affairs

Diane Peters

ARGENT :

Heather Munroe-Blum: A complex life

Director Journal

Gordon Pitts

Meilleur article de fond : commercial

OR :

Welcome Home

Canadian Occupational Safety

Amanda Silliker

ARGENT :

Social Standing

CIM Magazine

Kelsey Rolfe, Tom DiNardo, Ryan Bergen, Dawn Fraser

Meilleure couverture de l'actualité

OR :

The Many Sides of Sidewalk Toronto

Azure

John Lorinc, Stefan Novakovic, Elizabeth Pagliacolo, Bianca Wylie

ARGENT :

Le microbiote, l'allié de l'heure

Profession Santé

Justine Montminy

Meilleur article de fond : professionnel

OR :

The End of Articling

PrecedentJD

Simon Lewsen

Daniel Fish

ARGENT :

Inspector Gadget

Pivot, CPA Canada

Luc Rinaldi

Meilleur article ou meilleure série d'articles de conseils pratiques

OR :

Réseauter autrement

Les Affaires

Olivier Schmouker

ARGENT :

Build Your Book with Your Clients' Children

Advisor's Edge

Michelle Schriver

Meilleure série d'articles

OR :

Foresight: Future Proof; Opening Gambit; Back to the Future

Pivot, CPA Canada

Luc Rinaldi, Brenda Bouw, John Lorinc



ARGENT :

Last Out: Retail - It's Swedish for Shrinking; Dollar Daze; What's in Store for Bricks and Mortar?

Pivot, CPA Canada

Matthew Hague, Courtney Shea

Meilleure photographie

OR :

The Write Stuff

Professionally Speaking

Margaret Mulligan

Studio 141 (Art direction), Melissa Campeau (Handling editor

ARGENT :

December 2019

Professionally Speaking

Matthew Liteplo

Studio 141 (Art direction), Kristin Doucet (Handling editor)



Meilleure illustration

OR :

Revelations

Canadian Family Physician

Alex Garant

ARGENT :

Fixer Apper

Pivot, CPA Canada

Matthew Billington

Meilleur éditorial

OR :

Villes denses, lieux d'échanges

Esquisses

Pierre Corriveau

ARGENT :

Gun control: a health issue for which physicians rightfully advocate

CMAJ

Dr. Matthew B. Stanbrook

Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture

OR :

Lisbon Bite by Bite

CAA Manitoba

Gary Davidson

ARGENT :

The Game Changer

HSC Review

Barb Woolley (Creative Director), Taylor Kristan (Art Director)

Meilleure page couverture

OR :

Spring/Summer 2019

Bombardier Experience Magazine

Anna Minzhulina, Melika Dez, Pauline Loctin

ARGENT :

'Hi, I'm Mike'

Pivot, CPA Canada

Équipe et collaborateurs

Meilleure direction artistique d'un numéro

OR :

November 2019

University Affairs

Léo Charbonneau, Natalie Samson, Tara Siebarth, Pascale Castonguay, Laura Bealne-Stuebing, Judith Lacerte, Underline Studio



ARGENT :

Auditing in the Drone Age

Pivot, CPA Canada

Adam Cholewa

Meilleur numéro

OR :

'Hi, I'm Mike'

Pivot, CPA Canada

Équipe et collaborateurs

ARGENT :

The Product and Materials Issue

Azure

Danny Sinopoli, Joe Silveira, Elizabeth Pagliacolo, Kendra Jackson, Erin Donnelly, Kari Silver

Prix de l'éditeur

Canadian Architect

IQ Business Media

Meilleur magazine

OR :

Esquisses

Félicitations à tous les lauréats des Prix du magazine canadien : B2B !

REMERCIEMENTS

La Fondation des prix pour les médias canadiens tient à souligner le soutien du gouvernement du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario et d'Ontario Créatif. La Fondation remercie également ses partenaires : CCR Solutions, Cision et Magazines Canada.

Un remerciement spécial à Studio 141 pour la création des visuels de cette année.

Merci aux juges bénévoles dévoués qui ont évalué les centaines de candidatures en lice dans le cadre de cette édition des Prix du magazine canadien : B2B !

À propos des Prix du magazine canadien : B2B

Présentés par la Fondation des prix pour les médias canadiens , les Prix du magazine canadien : B2B honorent l'excellence en journalisme de magazine B2B au Canada. Dans le cadre du concours, les réalisations exceptionnelles des publications professionnelles, d'associations et d'affaires, et de leurs créateurs sont reconnues dans 19 catégories de prix.

À propos de la Fondation des prix pour les médias canadiens

La Fondation des prix pour les médias canadiens est un organisme de charité national bilingue fondé en 1977 dont la mission est de célébrer et promouvoir l'excellence en journalisme et en création visuelle par l'intermédiaire de concours de journalisme. La Fondation gère trois programmes de prix bilingues : les Prix du magazine canadien , les Prix du magazine canadien : B2B , et les Prix d'excellence en publication numérique .

