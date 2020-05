L'installation Venture Global Calcasieu Pass annonce une élévation réussie de toit pour le deuxième réservoir de stockage de GNL





ARLINGTON, Virginie, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. est fière d'annoncer l'élévation réussie du deuxième toit du réservoir de stockage de GNL au sein de l'installation d'exportation de GNL Calcasieu Pass de la société à Cameron Parish, en Louisiane. Cette étape majeure du projet a été achevée avec près de trois mois d'avance sur le calendrier, et intervient seulement neuf mois après la décision finale d'investissement (DFI) du projet.

Le dôme et l'assemblage du réservoir de 816 000 kilogrammes ont été élevés de manière aérienne le mardi 19 mai, soit moins d'un moins après l'élévation du premier toit du réservoir de stockage de GNL, qui a eu lieu le 24 avril. L'élévation aérienne permet un accès optimisé et plus sécurisé, ainsi qu'un calendrier de construction plus rapide, dans la mesure où le toit peut être installé conjointement à la robe. Le dôme du réservoir a été élevé en une heure et 20 minutes, en utilisant une pression de 0,25 psi. CB&I Storage Tank Solutions, division de McDermott International, Inc., procède à la construction des doubles réservoirs de 200 000 m3 du projet.

Venture Global est ravie d'annoncer que les premiers modules destinés à la centrale électrique équipée de turbines à gaz à cycle combiné de 720 MW de l'installation d'exportation sont désormais arrivés sur le site. Les composants clés de l'appareillage de commutation isolé au gaz (GIS) ont été installés avec succès conformément au calendrier, et le site a également commencé à recevoir et à paramétrer les modules relatifs au condenseur à air (ACC).

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL issu des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord, qui construit ou développe actuellement une capacité de production de 50 millions de tonnes par an (MTPA) en Louisiane. L'installation Venture Global Calcasieu Pass de 10 MTPA est en cours de construction à l'intersection du canal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique. L'installation Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA devrait voir sa construction débuter cette année, et se situe au sud de la Nouvelle-Orléans, sur le fleuve Mississippi. Venture Global LNG procède également au développement de l'installation Venture Global Delta LNG de 20 MTPA, qui est adjacente à celle de Plaquemines. En savoir plus sur www.venturegloballng.com.

