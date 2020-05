Rues de la Commune Est, Saint-Denis et Sainte-Catherine Ouest : de nombreuses piétonnisations et voies actives sécuritaires dans Ville-Marie





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'ambitieux circuit des Voies actives sécuritaires dévoilé par l'agglomération de Montréal, la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante, annonce des piétonnisations sur les rues Sainte-Catherine dans l'ouest, Saint-Denis dans le Quartier latin et de la Commune Est dans le Vieux-Montréal. Cette nouvelle phase du plan estival de réaménagement de l'espace public sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie vise à créer des espaces agréables et sécuritaires pour les piétons, tout en soutenant la relance commerciale au centre-ville.

« Alors que le déconfinement s'amorce bientôt et qu'arrive le beau temps, il devient essentiel d'offrir aux Montréalais et aux Montréalaises les espaces publics sécuritaires dont ils ont besoin pour faire leurs achats essentiels, aller travailler ou tout simplement prendre l'air en restant actifs, dans le respect des exigences de la santé publique en matière de distanciation physique. Ville-Marie compte déjà de nombreuses rues piétonnes et partagées, mais la reprise graduelle des activités économiques représente tout un défi pour le centre-ville de Montréal. C'est pourquoi nous dévoilons aujourd'hui de nouvelles mesures qui, s'ajoutant aux mesures déjà annoncées et celles à venir, offriront à terme près de 40 kilomètres de nouvelles rues redistribuées au profit des piétons et des cyclistes pour l'année 2020 », a déclaré la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

En collaboration avec les sociétés de développement commercial (SDC) - Destination Centre-ville, du Quartier latin et du Vieux-Montréal -, Ville-Marie offre ainsi d'importants nouveaux espaces de déplacements actifs et sécuritaires.

Les aménagements réalisés viendront donc soutenir la reprise des activités commerciales et faciliteront le respect des mesures de distanciation avec lesquelles les Montréalais et Montréalaises devront composer au cours des prochains mois.

Aux piétonnisations annuelles proposées par l'Arrondissement, trois des rues les plus importantes de Ville-Marie, soit de la Commune Est, Saint-Denis et Sainte-Catherine Ouest, seront transformées cet été. Il s'agit d'autant d'actions concrètes qu'instaure l'arrondissement et qui sont cohérentes avec la vision favorisant les mobilités actives déjà énoncée dans le Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie (PLD) adopté en octobre dernier.

Nouvelles rues piétonnes





Rue de la Commune Est, entre les rues Bonsecours et Saint-Gabriel , à compter du 11 juin et jusqu'au 31 octobre. La circulation automobile sera interdite et du mobilier sera installé au cours de l'été. Pour palier l'absence de continuité de la piste cyclable du Vieux-Port dans ce secteur, un projet pilote de bande partagée piétons et cyclistes y sera mis en place. Les livraisons pourront être effectuées entre 7 h et 10 h le matin.

, à compter du 11 juin et jusqu'au 31 octobre. La circulation automobile sera interdite et du mobilier sera installé au cours de l'été. Pour palier l'absence de continuité de la piste cyclable du Vieux-Port dans ce secteur, un projet pilote de bande partagée piétons et cyclistes y sera mis en place. Les livraisons pourront être effectuées entre 7 h et 10 h le matin. Rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Metcalfe et l'avenue Atwater , à compter de la semaine prochaine, le trottoir nord de la rue Sainte-Catherine Ouest sera élargi considérablement pour créer une piétonnisation partielle de la rue, en conservant une seule voie de circulation, laquelle permettra de maintenir les livraisons et de garder les espaces de débarcadère. À compter du 19 juin et jusqu'au 7 septembre, la rue sera complètement piétonnisée les fins de semaine et les livraisons seront autorisées entre 7 h et 10 h le matin.

, à compter de la semaine prochaine, le trottoir nord de la rue Sainte-Catherine Ouest sera élargi considérablement pour créer une piétonnisation partielle de la rue, en conservant une seule voie de circulation, laquelle permettra de maintenir les livraisons et de garder les espaces de débarcadère. À compter du 19 juin et jusqu'au 7 septembre, la rue sera complètement piétonnisée les fins de semaine et les livraisons seront autorisées entre 7 h et 10 h le matin. Rue Saint-Denis , entre les rues Sherbrooke Est et Sainte-Catherine Est, à compter du 4 juin et jusqu'au 31 octobre. Le stationnement sera retiré en tout temps et la circulation interdite. Les livraisons devront être effectuées entre 7 h et 10 h le matin.

Un plan de déplacement estival de près de 40 km dans Ville-Marie

Ces nouvelles mesures s'ajoutent aux 13 rues familiales et actives, aux corridors sanitaires et aux piétonnisations annuelles réalisées en collaboration avec la SDC du Village et le Partenariat du Quartier des spectacles pour la rue Sainte-Catherine; avec la Fonderie Darling, le Musée des beaux-arts, les musés McCord et Pointe-à-Callière, pour la rue Ottawa, l'avenue du Musée, la rue Victoria et la place D'Youville; avec la SDC du Vieux-Montréal pour la rue Saint-Paul Est; avec l'Université McGill pour la rue McTavish; ainsi que la rue de la Gauchetière Ouest dans le Quartier chinois. D'autres mesures sont également à l'étude.

Pour consulter la carte complète des corridors de transports actifs dans Ville-Marie, cliquez ici.

Parallèlement à ces aménagements physiques, l'Arrondissement aidera ses commerçants à relancer leurs activités. Ainsi, lorsque les autorités de santé publique le permettront, ils pourront, grâce à une réglementation sur le domaine public assouplie, exploiter sur le domaine public à un coût symbolique un café-terrasse ou sans frais un placottoir.

Menées conjointement avec la ville centre, ces actions contribuent à rendre disponibles plus de 1 200 km de voies consacrées à la mobilité active sur le territoire de Montréal. Ceci formera l'un des réseaux de transports actifs les plus importants au monde. L'installation des différents aménagements se fera progressivement au cours du printemps, et d'autres rues s'ajouteront à cette programmation au cours de l'été.

