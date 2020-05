Dentsu Tracking célèbre le premier anniversaire de sa collaboration avec l'UE pour une solution de contrôle de la chaîne d'approvisionnement du tabac (DPT UE)





GENÈVE, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- Ce jour marque le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de la DPT UE (directive sur les produits du tabac) en Europe. Dentsu Tracking, une marque de Dentsu Aegis Network, collabore avec la Commission européenne et les 27 États membres en vue de concevoir et de mettre en oeuvre la solution technique destinée au contrôle de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie européenne du tabac, conformément au Protocole à la CCLAT de l'OMS.

Il s'agit de la plus grande plateforme au monde en termes de nombre d'événements et de produits suivis. À ce jour, le système a suivi plus de 32 milliards de produits et 5 milliards d'événements auprès de plus de 750 opérateurs économiques agréés au sein des 27 États membres de l'UE.

« La solution de la DPT UE crée un nouveau précédent mondial en ce qui concerne le contrôle gouvernemental de la chaîne d'approvisionnement. Sa conception et sa structure actuelles établissent une nouvelle norme technique, et les données obtenues durant cette première année confirment amplement son succès », a déclaré Philippe Castella, directeur général de Dentsu Tracking.

« Le modèle européen garantit des normes de conformité rigoureuses et adopte une approche novatrice du Protocole en exigeant une traçabilité complète à chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement. Ce modèle pourrait bien s'appliquer dans le cadre des innovations et réglementations à venir en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement d'autres secteurs comme celui des boissons et alcools. »

Innover en collaboration avec les gouvernements pour lutter contre le commerce illicite

Dans toute l'UE, les gouvernements et organes chargés de l'application de la loi disposent désormais d'un outil offrant une visibilité totale sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du tabac.

« Avec ce système, les autorités disposent d'un outil permettant d'introduire des mesures de contrôle de la chaîne d'approvisionnement basées sur des informations issues d'analyses de grands lacs de données et d'utiliser ces informations pour réduire le volume de produits illicites disponibles », a indiqué Benjamin Phelip, responsable Ventes et marketing chez Dentsu Tracking.

Le gouvernement et les autorités des différents pays peuvent utiliser les données et la visibilité des archives secondaires de l'UE (« Secondary Repository », conçues, mises en oeuvre et gérées par Dentsu Tracking) pour identifier les modèles commerciaux hors normes et innover encore davantage dans le cadre de la politique de contrôle du tabac afin de contribuer à la lutte contre le commerce illicite.

La solution de Dentsu Tracking garantit une disponibilité des données quasiment en temps réel, apportant ainsi une réponse presque instantanée aux requêtes effectuées au niveau macro (par exemple, identification des tendances et anomalies ou statistiques de marché) ou au niveau micro (par exemple, inspection et vérification d'un seul paquet de cigarettes, d'un entrepôt ou d'un camion spécifique).

Cette solution est plus rigoureuse que tout autre système existant, tant du fait de sa taille que des exigences réglementaires relatives à l'application en ligne. L'application en ligne signifie que les données ne sont pas uniquement stockées de manière passive, mais qu'elles font, à chaque étape, l'objet d'une déclaration, d'une validation et d'une autorisation, autant d'opérations accomplies en moins de soixante secondes.

Au total, cela représente des milliards de paquets individuels suivis sur des milliers de sites, des fabricants aux revendeurs, à travers l'Europe.

Liens : pour obtenir davantage d'informations sur le cadre réglementaire de l'UE relatif à la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac, veuillez consulter le site de la Commission européenne . Voir également le Protocole à la CCLAT de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

À propos

Dentsu Tracking est une marque de Dentsu Aegis Network dont le siège se trouve à Genève, en Suisse. Ses principales solutions de produits et de services couvrent les domaines de la traçabilité, de la sécurité, de l'informatique industrielle, de l'analyse commerciale et de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Le 21 décembre 2018, la Commission européenne a désigné Dentsu Tracking fournisseur exclusif pour l'exploitation de la plateforme centrale du système de traçabilité à l'échelle de l'UE.

www.dentsutracking.com

