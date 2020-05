Le premier ministre annonce le début d'un programme visant à protéger les emplois et à aider les entreprises





OTTAWA, le 20 mai 2020 /CNW/ - La priorité des Canadiens est de garder leur emploi et de payer leurs factures alors qu'ils continuent de faire face aux impacts de la COVID-19. C'est pourquoi le gouvernement du Canada cible les emplois et les travailleurs dans le cadre de ses mesures prises pour soutenir les entreprises pendant cette période difficile.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les documents de présentation d'une demande et les critères à jour de l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destinée aux petites entreprises sont disponibles et que le programme sera ouvert pour recevoir les demandes à compter du 25 mai.

Le gouvernement du Canada travaille fort pour protéger les emplois des travailleurs, alors que se poursuit la lutte contre la pandémie. C'est pourquoi nous avons conclu, le mois dernier, une entente de principe avec les provinces et les territoires afin de mettre en oeuvre l'AUCLC. Dans le cadre du programme, des prêts?subventions seront accordés aux propriétaires d'immeubles commerciaux admissibles. Ces propriétaires accorderont ensuite une réduction de loyer d'au moins 75 % pour les mois d'avril et de mai (de manière rétroactive) ainsi que de juin aux petites entreprises en location.

Ce programme donnera l'occasion aux propriétaires d'immeubles de faire leur part en aidant ces petites entreprises et leurs employés à réussir pendant cette période difficile. Nous sommes tous dans le même bateau, et c'est pour cette raison que le gouvernement prend des mesures pour alléger le loyer des entreprises, tout en aidant les propriétaires d'immeubles à générer des revenus de location malgré la crise.

L'AUCLC offrira une aide importante aux petites entreprises qui ont des difficultés financières, et elle s'ajoute aux autres mesures qui aident les entreprises à garder leurs travailleurs canadiens. Les demandes pourront être présentées sur le site Web de la Société canadienne d'hypothèques et de logement à compter du 25 mai. De plus, les documents liés à la demande sont disponibles dès maintenant.

Le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 protège les emplois de la classe moyenne et aide les entreprises canadiennes à traverser la crise. Ensemble, nous allons continuer de veiller à ce que les Canadiens aient ce qu'il faut pour payer leurs factures et protéger la santé et la sécurité de leurs familles pendant ces moments difficiles.

Citations

« Les Canadiens veulent être certains que leurs emplois sont protégés et que leurs familles resteront en santé et en sécurité. C'est pourquoi nous offrons du soutien qui permettra de continuer à payer leurs travailleurs, de protéger les emplois de la classe moyenne et d'aider les Canadiens à se remettre rapidement une fois que cette période difficile sera terminée. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La pandémie de COVID-19 a encore de profonds impacts sur les Canadiens. Nous remercions et félicitons les nombreux propriétaires d'immeubles qui ont déjà pris des mesures pour aider leurs locataires pendant cette crise. Grâce à l'AUCLC, le gouvernement du Canada prend l'initiative d'aider les petites entreprises du Canada. Les prêts-subventions permettront de réduire de manière considérable le loyer des petites entreprises et de s'assurer qu'elles seront prêtes à rebondir lorsque la crise sera passée. »

-- L'hon. Bill Morneau, ministre des Finances

Faits saillants

Dans le cadre de l'AUCLC, des prêts?subventions sont accordés aux propriétaires d'immeubles commerciaux admissibles, qu'ils aient une hypothèque sur leur propriété ou non. Ces prêts couvrent 50 % des trois loyers mensuels payables en avril, mai et juin par les petites entreprises en location admissibles qui éprouvent des difficultés financières.

Le prêt accordé sera radié si le propriétaire admissible accepte de réduire d'au moins 75 % le loyer des entreprises en location. Cela sera fait en vertu d'un accord de remise de loyer qui prévoira qu'aucun locataire ne pourra être expulsé durant la période visée par l'entente. La petite entreprise en location couvrirait le reste, soit jusqu'à 25 % du loyer.

Les petites entreprises visées sont les entreprises qui paient moins de 50 000 $ par mois en loyer brut, qui ont un revenu annuel de moins de 20 millions de dollars (au niveau de l'ultime entreprise mère) et dont les revenus précédant la COVID?19 ont diminué d'au moins 70 %.

