Protection des milieux naturels - Acquisition d'un terrain boisé d'une valeur de 5,4 M$ pour en assurer la protection à Rivière-des-Prairies

MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, et la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, sont fiers d'annoncer l'acquisition par la Ville de Montréal d'un important terrain boisé pour en assurer la protection. Jusqu'à tout récemment voué au développement immobilier, ce vaste terrain naturel permettra dorénavant l'accès aux espaces verts tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.

Fruit d'une entente de gré à gré avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-Île-de-Montréal, le terrain de 3,3 hectares, situé au nord du Boulevard Perras entre le Boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 86e Avenue, fait l'objet d'une promesse d'achat pour la somme de 5 470 000 $.

« Cette entente démontre une fois de plus notre engagement à augmenter la résilience de la métropole devant les effets des changements climatiques et confirme l'importance de la protection des milieux naturels en zone urbaine. En acquérant cet espace vert de l'Est de Montréal, la Ville se donne les moyens nécessaires pour assurer une saine gestion de cette forêt et ainsi assurer sa pérennité pour les générations futures », a déclaré M. Beaudry.

« Jusqu'à tout récemment, des développeurs immobiliers souhaitaient acquérir ce terrain pour y faire du développement résidentiel et nous avons su saisir une occasion unique pour préserver ce boisé. C'est une victoire inestimable pour les citoyens de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Tremble qui gagneront un accès supplémentaire à un espace vert », a ajouté Mme Bourgeois.

Idéalement situé, ce terrain au nord de Boscoville est lié au ruisseau Pinel, l'un des secteurs d'intérêt écologique de l'Est de Montréal identifié par le Réseau des grands parcs de Montréal pour la protection.

« Le ruisseau Pinel est le deuxième cours d'eau intérieur d'importance dans l'écoterritoire de l'Est. Alors qu'une partie est zonée parc, les boisés adjacents se situent sur des terrains institutionnels, non accessibles au public. Cette acquisition confirme l'importance accordée à la préservation des espaces verts et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de l'est de Montréal », a ajouté Mme Bourgeois

Conformément à la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, la Ville de Montréal s'engage à protéger des terrains d'intérêt écologique sur le territoire de l'agglomération.

La Ville de Montréal a pris un engagement ferme pour réussir la transition écologique. Dans un contexte de lutte aux changements climatiques et de protection de la biodiversité, elle se donne les moyens de conserver les milieux naturels qui peuvent le rester. Cette acquisition s'inscrit également dans sa volonté de protéger 10 % de la superficie de son territoire.

