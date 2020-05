Morneau Shepell déclare un dividende en espèces pour mai 2020





TORONTO, le 20 mai 2020 /CNW/ - (TSX: MSI) Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») a annoncé aujourd'hui un dividende en espèces de 0,065$ l'action pour le mois de mai 2020. Cette somme sera versée le 15 juin 2020 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de MSI le 29 mai 2020.

Morneau Shepell désigne ce dividende comme étant un « dividende admissible » en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et autres lois provinciales et territoriales similaires.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6?000 employés qui travaillent avec près de 24?000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour plus de renseignements à ce sujet, visitez notre site Web morneaushepell.com.

