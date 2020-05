Suzanne Roy élue présidente de l'UMQ - Le mandat de tous les dirigeants et des membres du comité exécutif est reconduit





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui se tenait le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de procéder à l'élection du comité exécutif pour l'année 2020-2021. Satisfaits du travail de ses dirigeants et conscients de l'importance d'une équipe stable et expérimentée à la tête de l'UMQ pour faire face à la crise de la COVID-19 (coronavirus), les membres ont élu, à titre de présidente, madame Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, et ont reconduit dans leur fonction monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé (premier vice-président), madame Diane Lavoie, mairesse de Beloeil (deuxième vice-présidente), et madame Josée Néron, mairesse de Saguenay (trésorière).

« Je suis très honorée de la confiance que m'accorde aujourd'hui le Conseil d'administration de l'UMQ. La crise de la COVID-19 a bousculé tout le monde, et moi compris. Je ne pensais pas reprendre ainsi du service à titre de présidente de notre Union après les mandats que j'ai réalisés de 2014 à 2016, et à nouveau par intérim depuis l'automne dernier. L'équipe dirigeante qui est élue aujourd'hui constitue ce qu'on peut appeler une équipe d'élite en ces temps difficiles de pandémie », a déclaré d'entrée de jeu Madame Roy.

Signe de l'importance que le monde municipal accorde à la crise sanitaire qui sévit présentement, le Conseil d'administration a reconduit dans leurs fonctions les membres sortants du Comité exécutif. « On démontre qu'on est entièrement dédié à notre tâche, profitant des expériences de chacun pour poursuivre le travail de l'UMQ. Dès les premières annonces de la santé publique, nous avons été là pour accompagner les municipalités dans leur travail de gouvernements de proximité. Rien n'a été laissé au hasard. Maintenant, la phase de relance sera tout aussi critique et c'est pourquoi l'équipe en place a été reconduite », a conclu Monsieur Côté.

Liste des membres du comité exécutif 2020-2021 de l'UMQ :

Suzanne Roy , présidente ( Sainte-Julie )

, présidente ( ) Daniel Côté, premier vice-président (Gaspé)

Diane Lavoie , deuxième vice-présidente ( Beloeil )

, deuxième vice-présidente ( ) Josée Néron, trésorière (Saguenay)

Pierre Corbeil ( Val-d'Or )

( ) Marc Demers ( Laval )

( ) Joé Deslauriers ( Saint-Donat )

) Michel Gibson ( Kirkland )

( ) Vicki-May Hamm ( Magog )

( ) Régis Labeaume (Québec)

Denis Martin ( Deux-Montagnes )

( ) Jean-Maurice Matte ( Senneterre )

( ) Michelle Morin-Doyle (Québec)

(Québec) Sylvie Parent ( Longueuil )

( ) Jean-François Parenteau (Montréal)

Maxime Pedneaud-Jobin ( Gatineau )

( ) Marc-André Plante (Terrebonne)

Valérie Plante (Montréal)

Cathy Poirier (Percé)

(Percé) Guillaume Tremblay ( Mascouche )

