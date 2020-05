Siemens Mobilité nomme Yves Desjardins-Siciliano au poste de chef de la direction au Canada





Siemens Mobilité annonce la nomination d'Yves Desjardins-Siciliano au poste de chef de la direction au Canada. M. Desjardins-Siciliano renforcera la présence de Siemens Mobilité au Canada en dirigeant son équipe dédiée à la fourniture de ses solutions de transport aux fournisseurs de services canadiens.

"Grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à son orientation client reconnue, Yves est bien placé pour faire croître Siemens Mobilité au Canada. Il est un cadre visionnaire qui comprend comment nous pouvons aider les villes canadiennes et les opérateurs de transport à transformer leurs activités pour répondre aux besoins liés à la demande de demain, a déclaré Marc Buncher, chef de la direction de Siemens Mobilité en Amérique du Nord. J'ai bien hâte de voir comment il fera entrer notre équipe canadienne dans une nouvelle ère."

Yves Desjardins-Siciliano était auparavant président et chef de la direction de VIA Rail Canada, le fournisseur national de services de transport interurbain de voyageurs. Il y était responsable de la gestion de plus de 3 300 employés et du déplacement de près de cinq millions de voyageurs par année.

Yves Desjardins-Siciliano est un cadre d'expérience qui a occupé plusieurs postes chez IBM Canada, au gouvernement du Canada (ministères du Travail et des Transports) et chez Bell Mobilité. C'est d'abord à titre de chef, Services corporatifs et juridiques, qu'il s'était joint à VIA Rail.

"Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Siemens Mobilité à un moment où l'infrastructure du transport public du Canada est sur le point d'entreprendre une modernisation majeure. Je pense que Siemens Mobilité est la mieux placée pour fournir aux opérateurs de services et à ses partenaires, des solutions efficaces, fiables et durables, de classe mondiale qui améliorent l'expérience passager, à l'échelle du pays," a déclaré Yves Desjardins-Siciliano.

Siemens Mobilité fournit des solutions au secteur canadien des transports depuis plus de 40 ans, notamment des véhicules légers sur rail à Edmonton et à Calgary, des rames de train qui seront livrées à VIA Rail à partir de 2021, et l'électrification ferroviaire des réseaux de véhicules légers sur rail à Kitchener-Waterloo.

Suivez-nous sur Twitter au : www.twitter.com/SiemensMobility

Pour en savoir davantage sur Siemens Mobilité, veuillez visiter le : www.siemens.com/mobility

Siemens Mobilité est une entreprise de Siemens AG gérée séparément. En tant que chef de file en matière de solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobilité améliore constamment sa gamme de produits dans ses domaines d'activité de base, soit le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaires, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents de gestion du trafic, et les services connexes. Grâce à la numérisation, Siemens Mobilité permet aux opérateurs de transport du monde entier de rendre l'infrastructure intelligente, d'accroître de façon durable la valeur tout au long du cycle de vie, d'améliorer le confort des voyageurs et de garantir la disponibilité. Au cours de l'exercice 2019, qui a pris fin le 30 septembre 2019, l'ancienne division Siemens Mobilité a enregistré des revenus de 8,9 milliards d'euros. Elle avait environ 36 800 employés à l'échelle mondiale. Pour en savoir davantage, consultez le site www.siemens.com/mobility.

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 10:45 et diffusé par :