La ministre du Travail souligne l'engagement exceptionnel d'employeurs en matière d'équité en emploi





OTTAWA, le 20 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé les gagnants des Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2019. Ces prix servent à récompenser les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et les entrepreneurs fédéraux pour leurs réalisations exceptionnelles en matière d'équité en emploi ainsi que leur engagement à créer des milieux de travail diversifiés et inclusifs.

Ces prix mettent en évidence la volonté du gouvernement de continuer à travailler avec les employeurs afin d'améliorer les conditions de travail et la vie de tous les Canadiens. Ils permettent aussi de souligner les employeurs qui améliorent l'inclusion en milieu de travail et l'équité en emploi pour les quatre groupes désignés aux termes de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, à savoir les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.

Cette année, 14 employeurs de partout au pays sont récompensés dans les catégories Prix soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi, Prix soulignant l'innovation et Prix de distinction sectorielle. Trois employeurs ont été récompensés dans la catégorie Champion de l'équité en matière d'emploi pour leur engagement exceptionnel en matière d'équité en emploi et leur contribution générale à la diversité et à l'inclusivité dans leur milieu de travail. Au cours des trois dernières années, les prix ont été remis aux lauréats lors de la cérémonie de remise des Prix de réalisation pour l'équité en emploi. Malheureusement, la cérémonie de cette année a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, la liste complète des lauréats est affichée en ligne.

Citation



« Je suis très heureuse de saluer les employeurs qui créent des milieux de travail équitables et inclusifs et contribuent à un pays où il fait bon travailler. En cernant et en éliminant les obstacles à l'emploi, les employeurs aident les groupes sous-représentés à réussir au travail et à contribuer de manière significative à la croissance économique du Canada. Notre prospérité future dépend de la capacité de tous les Canadiens à participer pleinement au marché du travail d'aujourd'hui. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail

Les faits en bref

La Loi sur l'équité en matière d'emploi vise à atteindre l'égalité de façon que personne ne soit privé de possibilités d'emploi ou d'avantages pour des motifs autres que sa compétence, et à corriger les situations de désavantage subies par les personnes qui font partie des quatre groupes désignés.

prévoit deux programmes législatifs : le Programme légiféré d'équité en matière d'emploi et le Programme de contrats fédéraux. Le Programme légiféré s'applique à plus de 500 employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale qui comptent 100 employés ou plus et dont l'effectif combiné est d'environ 720 000 employés. Le Programme de contrats fédéraux s'adresse aux employeurs qui obtiennent un contrat du gouvernement du d'une valeur d'un million de dollars ou plus (y compris les taxes applicables) et qui ont un effectif de 100 employés ou plus. En vertu de la Loi, les employeurs doivent produire chaque année un rapport sur la représentation des quatre groupes désignés dans leur milieu de travail et sur les mesures qu'ils ont prises pour améliorer l'équité en matière d'emploi dans leur lieu de travail. De plus, la Loi exige de la ministre du Travail qu'elle dépose au Parlement un rapport annuel qui regroupe et analyse les rapports déposés par les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale, les sociétés d'État fédérales et les autres entreprises publiques fédérales. La plus récente version du document Loi sur l'équité en matière d'emploi : Rapport annuel est affichée en ligne.

