/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)/

Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé les gagnants des Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2019. Ces prix servent à récompenser les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et les...

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et le Boston Consulting Group (BCG) ont publié aujourd'hui un «?Plan de relance d'un commerce de détail?», offrant des guides qui regroupent des conseils pour aider les détaillants, petits et...