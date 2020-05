L'engouement pour PrescripTIon(MD) se confirme tandis que des provinces, des détaillants, des cliniques médicales et des partenaires technologiques se joignent au service





TORONTO, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - PrescripTIonMD, le service national d'ordonnances électroniques d'Inforoute Santé du Canada, poursuit son expansion alors que de nouvelles provinces et de nouveaux détaillants et partenaires technologiques s'engagent à rendre la prescription des médicaments plus facile et plus commode pour les cliniciens et les patients.

Tout récemment, Terre-Neuve-et-Labrador est devenue la cinquième province à lancer le service sur son territoire, après l'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick. De plus, l'équipe de PrescripTIonMD a signé des ententes avec six autres provinces et territoires, avec lesquels elle collabore pour planifier la mise en oeuvre du service dans leur région respective.

« Nous sommes extrêmement heureux des progrès réalisés au cours des derniers mois avec nos partenaires des provinces et des territoires, se réjouit Jamie Bruce, vice-président exécutif chez Inforoute. Nous avons maintenant des ententes avec 10 provinces et territoires représentant la majorité de la population canadienne et nous continuerons de travailler d'arrache-pied avec ces partenaires pour faire avancer nos intérêts communs. »

De nouvelles chaînes de pharmacies de détail, dont PharmaChoice Canada Inc., The North West Company, Pharmasave Drugs (National) Ltd. et OnPharm-United se sont jointes au service, portant à plus de 6 750 le nombre de pharmacies pouvant être desservies par PrescripTIonMD dans ces 10 provinces et territoires.

Les cliniques médicales gérées par Jack Nathan HealthMD et la plateforme d'optimisation des services médicaux DoctorCare Inc. s'y sont aussi inscrites, venant joindre les rangs des 762 cliniques et 1597 médecins et infirmières praticiennes qui l'ont déjà fait.

Plusieurs fournisseurs de dossiers médicaux électroniques (DME) et de systèmes de gestion de pharmacie (SGP) ont aussi adhéré au service. Mustimuhw Information SolutionsMD, MYLE de MEDFAR et OMNIMED de OMNI-MED.COM INC. sont les trois plus récents fournisseurs de DME à l'avoir fait, tandis que Nexxsys et Reflex Rx, deux divisions de McKesson Canada, sont devenus les deux plus récents fournisseurs de SGP. Avec l'ajout de ces fournisseurs de technologies, des accords ont maintenant été conclus avec 13 fournisseurs de DME et 6 fournisseurs de SGP.

« Nous sommes absolument ravis d'accueillir ces nouveaux partenaires technologiques dans la famille de PrescripTIonMD, ajoute M. Bruce. C'est encourageant de constater l'intérêt de plus en plus grand suscité par ce service partout au pays. Ensemble, nous allons éliminer l'utilisation des ordonnances papier et rendre le processus d'ordonnance plus sécuritaire. »

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr.

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMD protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

