iProov fournit désormais un système de reconnaissance faciale pour les connexions à NHS login sur Android et iOS

iProov, le leader mondial de la technologie d'authentification biométrique résistante à l'usurpation d'identité, a annoncé aujourd'hui que sa technologie a été déployée pour vérifier l'identité des utilisateurs qui se connectent à l'application NHS login via Android et iOS. Après avoir été lancée d'abord sur Android, la technologie iProov est maintenant disponible pour la version iOS de l'application du NHS.

Les utilisateurs de l'application en Angleterre pourront ainsi, facilement et en toute sécurité, ouvrir à distance une session NHS en cette période où ils en ont le plus besoin. La nécessité de vérifications manuelles et en personne étant éliminée, l'application NHS permet d'accéder aisément et rapidement aux services essentiels, tels que les rendez-vous avec un médecin généraliste, l'accès aux dossiers médicaux et le renouvellement des ordonnances.

Pour ouvrir une session NHS login, les utilisateurs utiliseront désormais la technologie de reconnaissance faciale Flashmark d'iProov. Après avoir soumis la photo d'un document d'identité valide, tel qu'un passeport ou un permis de conduire, l'utilisateur sera invité à positionner correctement son visage sur l'écran. Puis une brève séquence de couleurs clignotantes signalera que son authentification est en cours, après quoi il pourra accéder à toutes les informations et services proposés par l'application NHS, une fois effectuées toutes les autres vérifications nécessaires, notamment la correspondance entre un utilisateur et son dossier médical.

Le processus iProov vérifie que l'utilisateur est une personne réelle, qu'il s'agit de la bonne personne, et qu'elle s'identifie à l'instant. Cette méthode protège contre le risque du vol d'identité tout en donnant aux utilisateurs un accès plus rapide et plus pratique à des services vitaux, où qu'ils se trouvent. Il libère également de précieuses ressources NHS et permet à l'institution d'économiser de l'argent, puisque le nombre de demandes que NHS Digital doit traiter manuellement a diminué considérablement. À ce jour, plus d'un million de personnes sont inscrites à NHS login, avec un pic de plus de 60.000 nouvelles identités vérifiées pendant la première semaine d'avril. La solution combinée iProov et NHS a prouvé sa capacité à faire face à une augmentation sans précédent de la demande.

Andrew Bud, fondateur et PDG d'iProov a déclaré: «Le service NHS login est désormais un moyen éprouvé, sûr, inclusif et efficace pour les citoyens d'authentifier et d'utiliser leurs identifiants à des fins liées à la santé. Nous avons été très impressionnés par le travail accompli par l'équipe de NHS Digital, par son agilité et son professionnalisme, et par l'audace de sa vision.»

«Notre technologie vient à point dans le contexte actuel où la demande est sans précédent et où disposer d'un système d'authentification à distance pratique et robuste des identifiants est crucial. Nous sommes ravis d'apporter notre contribution à ce programme.»

Melissa Ruscoe, responsable du programme pour NHS login, a déclaré: «Quand ils ouvrent leur session NHS login, les utilisateurs iOS bénéficient désormais d'une authentification automatique et rapide de leur identifiant, ce qui leur offre un moyen unique et sécurisé d'accéder aux services de santé numériques dont ils ont besoin, comme l'application NHS.»

«Ces derniers mois, nous avons assisté à une envolée des demandes d'enregistrement à NHS login, les gens souhaitant de plus en plus gérer leur santé numériquement.»

«Des outils plus automatisés tels qu'iProov nous aideront à améliorer l'expérience de nos utilisateurs, à accroître les capacités d'inscriptions et à garantir que le temps nécessaire à la vérification des identifiants est réduit au minimum pour les gens souhaitant accéder à leurs services de santé numériques.»

Outre les connexions à NHS login, la technologie exclusive et brevetée d'iProov est utilisée pour contrôler les identifiants d'accès à l'application «EU Exit: ID Document Check» du ministère britannique de l'Intérieur qui permet aux ressortissants de l'UE de procéder aux formalités nécessaires pour rester au Royaume-Uni après le Brexit. iProov fournit également aux gouvernements, aux banques et autres entreprises et notamment au département américain de la Sécurité intérieure une «Genuine Presence Assurance», qui authentifie à distance les utilisateurs qui se connectent par smartphone ou un autre appareil.

À propos d'iProov

Fondée en 2011, la société iProov est un chef de file mondial des technologies de vérification biométrique anti-usurpation. Sa technologie est utilisée par des banques et des gouvernements du monde entier pour l'enregistrement, la connexion et l'authentification sécurisés des clients, pour garantir la légitimité des utilisateurs habituels et nouveaux et se protéger contre les tentatives d'accès frauduleux aux données personnelles et d'usurpation d'identité. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur?www.iproov.com.

À propos de NHS login

NHS login est un service créé par le NHS pour les patients et le public. Il offre aux patients un moyen réutilisable d'accéder à de nombreux services numérisés de soins de santé de protection sociale, en une seule session. Le système inclut l'authentification des utilisateurs habituels.

NHS login peut être utilisé par le public pour accéder en toute sécurité à ses données de santé et de soins partout où le bouton de connexion à NHS login apparaît. Chacun peut utiliser NHS login pour prouver son identité en toute sécurité et, dans la plupart des cas, sans nécessité de consulter son médecin généraliste.

