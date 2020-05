GameChange Solar dépasse le cap des 10 GW





NEW YORK, 20 mai 2020 /CNW/ -- GameChange Solar annonce aujourd'hui avoir franchi le cap des 10 GW en matière de vente depuis la fondation de la société, en 2012. L'expansion rapide de celle-ci découle de la croissance de ses gammes de miroirs-facettes et de panneaux solaires fixes pour MaxSpantm et Genius Trackertm, respectivement. L'adoption de la clientèle s'est généralisée à l'échelle planétaire en raison des systèmes économiques et rapides à installer de GameChange Solar, qui ont surpassé les exigences de faisabilité bancaire associées aux projets les plus stricts de fournisseurs de services publics et de producteurs d'électricité indépendants du monde entier.

Derick Botha, directeur des affaires commerciales à GameChange Solar, déclare : « Nous nous réjouissons de franchir le cap des 10 GW et avons hâte de poursuivre notre croissance et de demeurer un innovateur de premier plan au sein du marché. Nous sommes mus par notre mission, qui consiste à réduire les coûts des projets solaires à des fins commerciales pour assurer l'essor de l'industrie partout dans le monde. »

Pour toute demande de contact et d'information des médias, communiquez avec Derick Botha au +1 (302) 528-2125 ou à l'adresse derick.botha@gamechangesolar.com

