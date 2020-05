Benson Oak Capital annonce la vente du courtier en ligne Klikpojisteni.cz, a.s.





Benson Oak Capital a annoncé aujourd'hui que sa division de capital-investissement et ses co-investisseurs ont vendu 100 % de leur participation dans Klikpojisteni.cz, a.s. ("Klik") à une société détenue majoritairement par TA Associates, une importante société de capital-investissement à croissance mondiale, et détenue minoritairement par MCI EuroVentures, un fonds d'investissement technologique.

Klik est un courtier d'assurance en ligne de premier plan en République tchèque et en Slovaquie, sous les noms de domaine Klik.cz et Klik.sk, et possède des bureaux à Prague, Usti nad Labem et Bratislava. La société permet à ses clients de comparer en toute transparence les prix des produits d'assurance non-vie et d'assurance vie, notamment les assurances RC automobile, CASCO, habitation, voyage et vie temporaire. La société continuera à fonctionner comme une filiale à part entière sous la marque Klik et sous la direction de son fondateur initial Andrew Fuchs et de son équipe de direction, incluant Ale? Rothbarth et Luka? Pikal, car elle continue à innover et à offrir une grande valeur ajoutée aux assureurs et aux assurés. L'acheteur de Klik détient également Netrisk, qui exploite Netrisk.hu et Biztositas.hu, deux importants courtiers d'assurance en ligne hongrois. Klik.cz et Klik.sk deviendront ainsi des entités clés du Central European Online Insurance Brokerage Group, aux côtés de netrisk.hu et Biztositas.hu.

Benson Oak et d'autres investisseurs ont financé Klik dès sa création en 2011, et ont épaulé l'entreprise lors de plusieurs tours d'investissement. Les principaux actionnaires de Klik deviendront des actionnaires minoritaires du groupe combiné, signe de leur engagement continu et de leur confiance dans l'équipe et le marché.

Andrew Fuchs, fondateur, PDG et président du conseil d'administration de Klik.cz et Klik.sk, a déclaré "Klik a accompli beaucoup de choses depuis sa création il y a neuf ans, enregistrant une croissance impressionnante de ses ventes tout en restant l'acteur le plus innovant sur ses marchés locaux. Je pense que l'investissement d'une société mondiale de capital-investissement, telle que TA Associates via Netrisk, est la preuve de la force de notre entreprise et de son importance continue sur les marchés tchèque et slovaque de l'assurance. Grâce à la combinaison de nos efforts et en partenariat avec un leader régional comme Netrisk, je pense que nous serons en mesure de nous développer de manière significative dans les années à venir."

Gabriel Eichler, fondateur de Benson Oak, a déclaré : "Nous sommes très fiers de ce que Klik a réalisé, et heureux d'avoir contribué à son évolution d'une start-up à une marque leader sur le marché florissant de l'assurance en ligne dans la région, employant plus de 120 personnes en République tchèque et en Slovaquie. Klik aura l'opportunité de se développer davantage et d'apporter une valeur ajoutée à ses clients en partenariat avec Netrisk et sous la direction de TA Associates, l'un des leaders mondiaux du capital-investissement de croissance."

Maxime Cancre, vice-président senior de TA Associates, a ajouté : "Nous considérons le regroupement de Klik et de Netrisk comme la création d'une plateforme de courtage d'assurance en ligne de premier plan dans trois pays de la région d'Europe centrale et orientale, conformément à la stratégie de TA lorsque nous avons investi dans Netrisk en janvier 2020. Nous sommes ravis d'accueillir Andrew Fuchs, l'équipe Klik et l'entreprise au sein du groupe Netrisk."

CORPIN a servi de conseiller financier et Weinhold de conseiller juridique aux Vendeurs lors de la transaction.

À propos de Klik.cz / Klik.sk

Klik.cz, fondée en 2011, est devenue une société de courtage d'assurance en ligne de premier plan en République tchèque. En 2018, elle est entrée sur le marché slovaque avec Klik.sk. Elle offre à ses clients la possibilité de comparer en toute transparence les prix des produits d'assurance non-vie et d'assurance vie, notamment les assurances RC automobile, CASCO, habitation, voyage et vie temporaire. Pour plus d'informations, consultez les sites www.klik.cz et www.klik.cz.

À propos de Netrisk

Netrisk, fondée en 1994, est la première société indépendante de courtage d'assurance en ligne en Hongrie. En 2001, elle est devenue la première société hongroise à offrir une plateforme de comparaison et de distribution de produits d'assurance sur Internet. Aujourd'hui, Netrisk distribue plusieurs types de produits d'assurance non-vie, notamment des polices d'assurance RC automobile, CASCO, habitation et voyage. En décembre 2019, Netrisk a acquis l'un de ses principaux concurrents, Biztositas.hu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur netrisk.hu et Biztositas.hu.

À propos de Benson Oak

Fondée en 1991 par M. Gabriel Eichler, Benson Oak est la plus ancienne enseigne de banque d'investissement sur les marchés tchèque et slovaque. Elle conseille ses clients sur des opérations de levée de dettes et de fusions-acquisitions d'une valeur de plus de 6 milliards d'euros. Benson Oak Capital investit dans le capital-risque et le capital-investissement depuis 2001, avec pour mission de soutenir les entrepreneurs dans la création d'entreprises transformatrices en finançant des opérations en tant qu'investisseur principal et en apportant une valeur ajoutée significative. Parmi ses investissements figurent AVG Technologies, la première société d'Europe centrale à être introduite en bourse au NYSE (en 2012), et Promo.com, un leader mondial des outils de marketing vidéo pour les PME. Son dernier fonds affilié - Benson Oak Ventures - est établi à Tel-Aviv et investit dans des entreprises technologiques en phase de démarrage axées sur les technologies B2C et SMB à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bensonoakventures.com.

About TA Associates

TA Associates est une société de capital-investissement de croissance mondiale de premier plan. Axée sur des secteurs ciblés au sein de cinq industries - technologie, santé, services financiers, services aux consommateurs et aux entreprises - TA investit dans des entreprises rentables et en pleine croissance, avec des possibilités de croissance soutenue, et a investi dans plus de 500 entreprises dans le monde entier. OEuvrant en tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche à long terme, utilisant ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à créer une valeur durable dans des entreprises de croissance de grande qualité. Depuis sa création en 1968, TA a levé 33,5 milliards de dollars de capitaux et s'engage à réaliser de nouveaux investissements au rythme de plus de 2 milliards de dollars par an. La société compte plus de 85 professionnels de l'investissement basés à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong. Elle a déjà investi dans plusieurs sociétés en République tchèque, notamment AVG Technologies, une société tchèque de cybersécurité dans laquelle TA a investi aux côtés de Benson Oak, et W.A.G. payment solutions, un fournisseur tchèque de solutions de paiement pour les transporteurs de fret en Europe et en Turquie. Pour plus d'informations sur TA Associates, veuillez consulter le site www.ta.com.

À propos de MCI

MCI est l'un des plus grands fonds d'investissement technologique de la région d'Europe centrale et orientale, dédié au capital-investissement dans le domaine du numérique. Les fonds MCI gèrent 2,3 milliards de PLN (550 millions d'euros) et investissent des capitaux dans les domaines suivants : entreprises de technologie pure (disrupteurs), entreprises en cours de transformation numérique et infrastructures informatiques. En plus de 20 ans d'histoire, les fonds ont réalisé plus de 100 investissements et 60 sorties. MCI vise à créer des champions régionaux du numérique. Le fonds a participé, entre autres, à Mall.cz (commerce électronique, République tchèque), WP.pl (médias numériques, Pologne), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Pologne) et iZettle (fintech, global). Pour plus d'informations sur MCI, rendez-vous sur www.mci.eu.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 09:30 et diffusé par :