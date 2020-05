Agora : des photographes internationaux montrent à quoi ressemble le confinement lié au COVID-19 à travers le monde grâce au concours photo mondial #StayHome





Pour la première fois dans l'histoire, le monde entier s'est retrouvé uni contre un ennemi commun : lutter contre le COVID-19 depuis son domicile. Au cours des derniers mois, plus de 95 pays ont imposé des mesures de quarantaine pour protéger leur population de la pandémie mondiale.

Agora a lancé le concours photo #StayHome le 19 mars, invitant les photographes à partager leurs points de vue uniques sur la situation et à conserver leurs habitudes photographiques pendant l'isolement afin d'inspirer et d'encourager les autres à rester positifs et à aller de l'avant.

Au total, 15 697 photos ont été soumises pour le concours. Le pouvoir est maintenant entre les mains de la communauté mondiale, qui va exprimer ses votes et décider quelle sera la photo gagnante de #StayHome. La photo ayant reçu le plus de votes sera révélée via l'appli Agora le 27 mai et remportera le premier prix de 1 000 USD.

Octavi Royo, le cofondateur et PDG d'Agora, a déclaré : « Je tiens à remercier les milliers de photographes qui ont participé à #StayHome pour donner leur point de vue sur le confinement et partager un message d'espoir avec l'humanité au travers de leurs photographies. Bien que nous subissions tous des circonstances similaires, ces photos démontrent que chaque foyer est différent et que chaque point de vue est unique. Ensemble, nous sommes plus forts. »

Agora est une application mobile avec 3,5 millions d'utilisateurs qui permet aux photographes ? qu'ils soient amateurs ou professionnels ? de participer à des concours photo pour tenter d'être reconnus sur le plan international et de gagner des prix en espèce (entre 1 000 et 25 000 dollars). Le système global de l'appli permet à ses utilisateurs de voter et de choisir les meilleures photos dans chaque concours, rendant le processus plus inclusif que les autres concours de photographies traditionnels.

