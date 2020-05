Les Services financiers Innovation CIBC soutiennent la plateforme de gestion des reçus numériques Sensibill Inc. avec un financement de cinq millions de dollars en capital de croissance





Les Services financiers Innovation CIBC sont heureux d'annoncer un financement de cinq millions de dollars en capital de croissance visant à soutenir la société Sensibill Inc. (« Sensibill »). Basée à Toronto, Sensibill est un fournisseur d'outils servant aux opérations quotidiennes, telles que la gestion des reçus numériques et de données au niveau des unités de gestion des stocks (UGS ou encore SKU en anglais) qui aident les institutions à mieux connaître et servir leurs clients. Appuyée par Radical Ventures, Information Venture Partners, First Ascent Ventures et Impression Ventures, la société utilisera les fonds pour soutenir ses plans de croissance stratégique.

En tirant parti de la solution de gestion des reçus numériques de Sensibill, les banques et les coopératives de crédit peuvent fournir à leurs clients une gestion financière plus facile et mieux intégrée, comprenant notamment des outils pour l'établissement du budget, pour les retours, les garanties et les impôts. Fondée en 2013, Sensibill travaille avec environ 75 institutions financières de toutes tailles en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

« Sensibill a construit une plateforme solide et nous sommes ravis de travailler avec une équipe qui s'efforce de devenir le leader mondial du marché de la gestion des reçus », a déclaré Rob Rosen, directeur général Services financiers Innovation CIBC.

« Les connaissances approfondies révélées par les données acquises au niveau des UGS fournissent aux institutions la possibilité de mieux connaître et de mieux servir leurs clients, établissant avec eux des relations durables », a déclaré Corey Gross, cofondateur et PDG de Sensibill. « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les Services financiers Innovation CIBC, nous qui nous sommes engagés à aider les institutions du monde entier à développer un engagement numérique significatif avec leurs consommateurs et leurs entreprises.

À propos des Services financiers Innovation CIBC

Les Services financiers Innovation CIBC offrent des conseils stratégiques, une gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage d'une entreprise au premier appel public à l'épargne (PAPE) et au-dela. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et une solide approche de collaboration qui s'étend à l'ensemble des services bancaires commerciaux et des activités sur les marchés des capitaux de la CIBC aux États-Unis et au Canada.

Au sujet de Sensibill inc.

Basée à Toronto, la société Sensibill fournit des outils financiers quotidiens servant à la gestion des reçus numériques et des données au niveau des UGS, qui aident les banques et les coopératives de crédit à mieux connaître et à mieux servir leurs clients. La solution infonuagique permet aux utilisateurs finaux de mieux suivre les dépenses et de gérer leurs finances, tout en offrant à l'institution des connaissances inédites. Sensibill a établi des partenariats avec environ 75 institutions financières en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Consultez getsensibill.com pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 09:05 et diffusé par :