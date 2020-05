IG Gestion de patrimoine lance « Toujours présents » pour soutenir les petites et moyennes entreprises canadiennes touchées par la COVID-19





Un nouveau programme qui aidera les chefs d'entreprise avec un éventail de ressources de

planification financière, les services de conseillers IG locaux et

500 000 $ d'investissement dans la communauté

WINNIPEG, le 20 mai 2020 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine lance aujourd'hui le nouveau programme « Toujours présents », qui soutient les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes et leurs communautés pour les aider à traverser l'épreuve que représente la crise de la COVID-19.

En date de mars 2020, on dénombrait presque 1,1 million de PME au Canada, qui employaient 70 %1 de tous les travailleurs du secteur privé. IG Gestion de patrimoine compte plusieurs milliers de PME parmi ses clients et exerce auprès d'elles un suivi rapproché pendant cette période délicate. Elle est fière aujourd'hui d'étendre son offre en proposant son expertise en planification financière aux propriétaires de PME de tout le pays.

« Les petites et moyennes entreprises canadiennes sont le poumon de notre économie et font face à des difficultés inédites, déclare Jeff Carney, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Nous tenons à ce que les chefs d'entreprise sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous serons à leurs côtés jusqu'à la fin de cette crise. Notre programme offre un éventail d'outils et de ressources, y compris de l'information de dernière heure sur les nouvelles initiatives gouvernementales, des perspectives en planification fiscale et l'accès à notre réseau de conseils financiers. »

L'initiative Toujours présents est inspirée par le travail des conseillers IG pour leurs communautés depuis le début de la crise, travail dont elle se veut le prolongement naturel. Elle se compose des éléments suivants :

webinaires régionaux gratuits animés par des spécialistes de la fiscalité, de la planification financière et des placements;

vidéos d'experts sur des sujets variés;

perspective d'optimisation fiscale et informations utiles pour mieux comprendre les programmes gouvernementaux;

la possibilité, pour les propriétaires de PME de tout le pays, d'être mis en relation avec un conseiller IG Gestion de patrimoine pour une consultation sans obligation.

IG annonce également avoir, dans le cadre du programme, mis sur pied une initiative qui la mènera à verser jusqu'à 500 000 $ de dons pour appuyer les entreprises locales et leurs communautés. Cette contribution s'ajoute au don de 1 million de dollars que la Financière IGM a versé avec Canada Vie et Power Corporation du Canada pour soutenir les efforts de secours face à la crise.

« Nous tenons à ce que tous les Canadiens sachent que nous sommes présents pour les aider, ajoute Mark Kinzel, vice-président exécutif, Services financiers, IG Gestion de patrimoine. Nos conseillers sont des membres à part entière des communautés où ils vivent et travaillent et sont prêts à fournir des conseils aux particuliers et aux chefs d'entreprise. »

Le programme Toujours présents sera présenté officiellement au grand public au moyen d'une campagne dans les réseaux sociaux et médias numériques.

Pour en savoir plus sur l'initiative ou pour prendre contact avec un conseiller IG afin de demander une consultation sans obligation, consultez le site https://www.investorsgroup.com/en/support/small-business-owner-support-for-covid-19.

À propos d'IG Gestion de patrimoine :

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 86 milliards de dollars au 30 avril 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif géré total d'environ 159 milliards de dollars (en date du 30 avril 2020).

_______________________________________________

1 https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/strategie-affaires-planification/gerer-affaires/pages/10-choses-ignoriez-pme-canadiennes.aspx

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :