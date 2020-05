Consignaction recueille les contenants consignés au profit des banques alimentaires en collaboration avec la Fondation St-Hubert





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Coup de pouce pour l'environnement et les personnes affectées par la COVID-19 : après plus de 60 jours de confinement durant lesquels les Québécois ont accumulé quelques centaines de millions de bouteilles et de canettes à la maison, Consignaction, en collaboration avec la Fondation St-Hubert, met sur pied une collecte mobile de contenants consignés afin de venir en aide aux citoyens en situation d'insécurité alimentaire.

Cette opération se déploiera dans plusieurs villes et régions du Québec et 100 % des sommes recueillies seront versées à des banques alimentaires par l'intermédiaire de la Fondation St-Hubert. Consignaction, de son côté, doublera le montant récolté.

« La situation financière de beaucoup de Québécois a changé du jour au lendemain en raison des pertes d'emplois liées à la COVID-19. Plus que jamais, les banques alimentaires sont sollicitées et nous tenons à les soutenir tout en poursuivant notre mission environnementale, » explique Normand Bisson, président de Boissons Gazeuses Environnement qui chapeaute le programme Consignaction.

La collecte mobile, placée sous le thème « Donner ses contenants consignés, c'est donner à manger à quelqu'un » démarrera ce vendredi dans plusieurs villes de la Montérégie et devrait se poursuivre tout au long de la saison dans plusieurs régions du Québec.

Les consommateurs pourront faire don de leurs contenants consignés dans des points de dépôt spécialement aménagés dans les aires de stationnement des rôtisseries St-Hubert. On peut consulter l'horaire des cueillettes à ce jour sur les sites de Consignaction et de St-Hubert.

Sur place, des préposés de Consignaction recevront les consommateurs et recueilleront les contenants en respectant les exigences de la santé publique (distanciation physique et équipement de protection personnel). Par mesure de sécurité, les automobilistes n'auront pas à sortir de leur voiture et n'entreront pas en contact avec les préposés.

« Nous remercions tous ceux et celles qui ont conservé leurs contenants depuis le début du confinement. Lorsque les contenants seront réacheminés dans le système de consigne, ils seront recyclés à 100 %. En permettant aux citoyens de faire don des bouteilles et canettes qu'ils ont accumulées, nous leur offrons l'occasion de faire un geste à la fois écologique et humanitaire», rajoute Normand Bisson.

Les contenants consignés qui seront recueillis durant cette opération sont les canettes et bouteilles de boisson gazeuse ainsi que les canettes de bière.

« Cette initiative permet à la Fondation St-Hubert de venir en aide à des personnes vulnérables en cette période particulièrement éprouvante pour elles. En prime, nous sommes à même de favoriser une gestion responsable et écologique des contenants consignés. Maintenant, plus que jamais, les gestes de solidarité sont importants, voire essentiels », exprime Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert.

À propos de Consignaction

Le système de consigne québécois existe depuis 1984. Consignaction a été instaurée par Boissons Gazeuses Environnement (BGE) pour promouvoir et maximiser la récupération des bouteilles et des canettes consignées. Elle regroupe différents programmes destinés à inciter les consommateurs à la récupération et à leur faciliter l'accès à différentes infrastructures de récupération de ces contenants.

À propos de la Fondation St-Hubert

Fondée en 2012, la Fondation St-Hubert a comme mission de contribuer à la santé et au bien-être des familles en s'impliquant auprès de maintes causes. Grâce à ses dons et partenariats avec de nombreux organismes communautaires, des liens ont été tissés dans plusieurs communautés au Québec. Depuis ses tout débuts, c'est près de 6,5 millions de dollars qui ont été redistribués à des centaines d'organismes.

HORAIRE DES COLLECTES MOBILES À CE JOUR

Vendredi 22 mai, de 12 à 21 h

Samedi 23 mai, de 9 h à 17 h

Beloeil, 101, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Boucherville, 500, rue Albanel

Chambly, 3200, boul. Fréchette

St-Bruno, 2236, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Ste-Julie, 1900, rue Raymond-Blais

Vendredi 29 mai, de 12 à 21 h

Samedi 30 mai, de 9 h à 17 h

St-Hyacinthe, 1230, rue Daniel-Johnson Ouest

Brossard, 6325, boul. Taschereau

Place Longueuil, 825, rue St-Laurent Ouest

St-Hubert (Cousineau) 5885, boul. Cousineau

Express Roland-Therrien, 1901, boul. Roland-Therrien

L'horaire des prochaines collectes sera communiqué sur le site de Consignaction (www. consignaction.ca)

#Consignaction

@CONSIGNaction

SOURCE CONSIGNaction

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 08:00 et diffusé par :