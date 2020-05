Numinus Wellness Inc. fait son entrée sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole NUMI





Une entreprise intégrée qui jouera un rôle de premier plan dans les nouveaux secteurs de la recherche et de la thérapie assistée par les psychédéliques

VANCOUVER, le 20 mai 2020 /CNW/ - Dû à la croissance rapide de l'utilisation de thérapies assistées par les psychédéliques permettant de traiter les problèmes croissants que sont la maladie mentale, la toxicomanie et le traumatisme, Numinus Wellness Inc, une société de Vancouver, a commencé aujourd'hui à être transigée sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole NUMI comme l'une des premières entreprises entièrement intégrées dans le secteur des psychédéliques sur le marché, en Amérique du Nord.

«?C'est une journée excitante pour toute l'équipe de Numinus?», a déclaré le PDG Payton Nyquvest. «?Notre mission est d'aider les gens et de répondre à leurs besoins essentiels de guérir et d'être en bonne santé. Nous recherchons des investisseurs partageant la même vision et qui partagent notre conviction que de nouvelles approches et de nouvelles façons de penser sont nécessaires pour venir complémenter les options existantes.?»

Numinus a mis en place une chaîne de valeur comprenant trois piliers qui seront tous essentiels à la croissance de l'entreprise :

Numinus Wellness prévoit d'offrir des emplacements physiques où les thérapies psychédéliques pourront avoir lieu une fois approuvés par les autorités de réglementation. L'objectif à court terme de l'entreprise est d'identifier un emplacement approprié pour y construire un centre phare de bien-être spécialement conçu pour mener des thérapies assistées par les psychédéliques dans un environnement thérapeutique sûr et contrôlé, une fois approuvé par le législateur et les organismes de réglementation, un processus que nous contribuons à soutenir. Numinus Wellness offre une gamme complète de services thérapeutiques par le biais d'un centre de bien-être situé à Vancouver , cependant, aucune thérapie assistée par les psychédéliques n'y est actuellement offerte.

crée des partenariats avec des groupes de recherche de premier plan afin de faire progresser la pratique et la compréhension de ce nouveau secteur. Numinus Bioscience est autorisé par Santé Canada pour tester, vendre, distribuer et éventuellement mener des recherches sur les substances psychédéliques. Les revenus durables tirés de nos opérations de test pour le secteur du cannabis nous fournissent une base solide pour soutenir notre croissance, nous différenciant du même coup des autres intervenants dans le secteur des psychédéliques.

«?Nous sommes enthousiasmés par l'avenir du secteur des psychédéliques et nous nous concentrerons uniquement sur son utilisation à des fins thérapeutiques?», explique Nyquvest. «?Les psychédéliques progresseront dans un contexte thérapeutique et de recherche, où l'application de ces substances ne se fera que dans des environnements de traitement sûrs et contrôlés. Numinus a déjà ces éléments en place aujourd'hui.?»

L'efficacité des thérapies psychédéliques bénéficie actuellement d'une attention accrue. L'Université Johns Hopkins a récemment annoncé le Center for Psychedelic and Consciousness Research, un centre de recherche de 17 millions de dollars, unique en son genre et conçu pour étudier des composés comme le LSD et la psilocybine en vue de leurs utilisations comme traitements pour une vaste gamme de problèmes de santé mentale, y compris l'anorexie, la toxicomanie et la dépression. En 2017, la Food and Drug Association (FDA) des États-Unis a accordé à la MDMA la désignation de thérapie révolutionnaire pour le traitement du SSPT, et la MDMA est présentement dans la phase de recherche finale requise par la FDA avant que celle-ci décide d'approuver ou non la MDMA comme traitement d'ordonnance légal pour le SSPT aux États-Unis. Le BC Centre on Substance Use de la Colombie-Britannique a attiré des chercheurs de pointe dans le domaine pour faire avancer la recherche fondée sur des données probantes démontrant les avantages thérapeutiques des psychédéliques.

À propos de Numinus

Numinus est une entreprise de soins de santé basée à Vancouver qui aide à soutenir le désir universel de guérir et d'être en bonne santé. Numinus estime que les coûts sociétaux de la maladie mentale, des dépendances, des traumatismes et du potentiel humain non exploité sont beaucoup trop élevés. De nouvelles approches et de nouvelles façons de penser sont nécessaires afin de venir complémenter les options existantes, y compris l'application de thérapies assistées par les psychédéliques lorsqu'elles sont approuvées par les législateurs. Numinus Wellness exploite un centre autonome offrant aux patients des solutions de santé intégratives pour aider à guérir, à se connecter et à se développer. Les thérapies assistées par les psychédéliques feront partie de cette offre, mais ne seront disponibles pour le traitement qu'une fois approuvées par les législateurs et les organismes de réglementation, un processus que Numinus aide à soutenir. Numinus R&D crée des partenariats avec des groupes de recherche de premier plan afin de faire progresser la pratique et la compréhension de ce secteur. Numinus Bioscience est autorisé par Santé Canada pour tester, vendre, distribuer et éventuellement mener des recherches sur les substances psychédéliques. Les revenus durables tirés de nos opérations de test pour le secteur du cannabis nous fournissent une base solide pour soutenir notre croissance. Pour plus d'informations, visitez : www.numinus.ca .

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances concernant les performances futures, sont des «?déclarations prospectives?». Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que «?plans?», «?attend?» ou «?ne s'attend pas?», «?est attendu?», «?estimations?», «?prévoit?», «?prévoit?» ou «?ne prévoit pas?», ou «?croit?», ou des variantes de tels mots et expressions ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats «?peuvent?», «?pourraient?», «?pourraient?», «?pourraient?» ou «?seront?» pris, se produiront ou seront réalisés. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, événements ou développements réels soient sensiblement différents de tout résultat, événement ou développement futur exprimé ou sous-entendu par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la dépendance à l'égard de l'obtention et du maintien des approbations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement des licences fédérales, provinciales, municipales, locales ou autres et toute incapacité à obtenir toutes les licences et autorisations gouvernementales nécessaires pour exploiter et agrandir les installations de la Société?; se livrer à des activités qui sont actuellement illégales en vertu de la loi fédérale canadienne et à l'incertitude de la protection existante contre les poursuites fédérales ou autres du Canada?; des changements réglementaires ou politiques tels que des changements dans les lois et règlements applicables, y compris la légalisation fédérale et provinciale, en raison de l'opinion publique incohérente, de la perception de l'industrie de la marijuana à usage médical et pour adultes, des retards ou inefficacités bureaucratiques ou toute autre raison?; tout autre facteur ou évolution susceptibles d'entraver la croissance du marché?; l'historique d'exploitation limité de la Société et le manque de bénéfices historiques?; dépendance à l'égard de la gestion?; les besoins de la Société en matière de financement supplémentaire, et l'effet des conditions du marché des capitaux et d'autres facteurs sur la disponibilité du capital, y compris la clôture des financements envisagés dans les présentes?; la concurrence, y compris celle de concurrents plus établis ou mieux financés?; et la nécessité de garantir et de maintenir des alliances et des partenariats avec les entreprises, y compris avec les clients et les fournisseurs. Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs de risque qui font que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à la suite d'événements futurs, de nouvelles informations ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

