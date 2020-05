Fusion entre Collecto et DECclic : un premier pas vers un pôle technopédagogique dans le réseau collégial





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les membres de Collecto Services regroupés en éducation ont entériné à l'unanimité le projet de fusion entre Collecto et la corporation Plateforme collégiale DECclic, lors de leur assemblée générale extraordinaire tenue le 7 mai dernier. Les membres de DECclic se sont également prononcés en faveur du projet lors de leur assemblée extraordinaire.

Cette étape pose ainsi les bases d'un nouveau Pôle technopédagogique dans le réseau collégial qui sera voué à l'intégration, l'optimisation et l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement et l'apprentissage, notamment en matière de soutien à la mise en oeuvre du Plan d'action numérique.

En plus de la fusion entre Collecto et DECclic, la création de ce Pôle technopédagogique prévoit l'intégration des organismes Profweb et Vitrine technologie-éducation (VTÉ) au sein de Collecto.

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet de fusion que nous avons entamé il y a plus d'un an et qui permettra à Collecto d'offrir, au réseau collégial, le soutien nécessaire à l'utilisation et l'intégration pédagogique des technologies numériques », déclare Mathieu Cormier, président du conseil d'administration de Collecto.

« Cette mutualisation des expertises et des services cadre parfaitement avec la mission première de Collecto », ajoute Chedlia Touil, directrice générale de Collecto. De plus, ce regroupement intervient à un moment crucial pour le réseau de l'éducation compte tenu des impacts de la crise sanitaire actuelle et de la croissance exponentielle des besoins en matière de support technopédagogique », conclut-elle.

À propos

Collecto Services regroupés en éducation est un organisme à but non lucratif qui?favorise la mise en commun de services et met à profit son expertise dans le but de déployer des solutions?répondant aux?besoins des organisations du réseau de l'éducation. Créé en 1997 à l'initiative des cégeps du Québec, il compte aujourd'hui plus de 140 organisations membres oeuvrant dans ce même réseau.

