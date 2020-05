ARTMS lève 19 millions d'USD auprès de Deerfield et de Global Health Sciences (GHS) Fund lors d'un premier tour de table





VANCOUVER et NEW YORK, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- ARTMS Inc. , un chef de file mondial en matière de conception de technologies transformant la production des isotopes d'imagerie diagnostique les plus utilisés dans le monde, a annoncé aujourd'hui la levée de 19 millions d'USD lors d'un premier tour de table. Le tour de table a été mené par Deerfield Management Company , basé à New York, l'investisseur initial GHS Fund, basé à Vancouver ( Quark Venture LP et GF Securities ) poursuivant son investissement.

Charles S. Conroy, le PDG d'ARTMS Inc., a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'obtenir ces fonds importants d'investisseurs aussi compétents et de haut rang. Ce financement nous donne la souplesse financière requise pour tirer parti de notre technologie QUANTM Irradiation SystemTM (QISTM) et coopérer avec nos clients pour révolutionner le secteur de la médecine nucléaire, en offrant un accès mondial aux isotopes médicaux produits par cyclotron. »

QUANTM Irradiation SystemTM (QISTM), le produit phare d'ARTMS, permet une production rentable, décentralisée et locale d'importants isotopes médicaux, notamment le gallium-68 (68Ga), le zirconium-89 (89Zr), le technétium-99m (99mTc) et le cuivre-64 (64Cu). Cette technologie primée utilise des cyclotrons médicaux locaux, donnant ainsi les moyens à l'utilisateur de contrôler sa chaîne logistique et de produire de grands volumes de produits radiopharmaceutiques innovants et de grande qualité. En 2019, ARTMS a établi un record mondial de production de 68Ga à partir d'une seule irradiation de courte durée de plaques cibles QUANTM 68Zn. Un seul passage de 90 minutes a permis de produire autant d'isotopes que les 200 générateurs disponibles dans le commerce. ARTMS a déjà démontré le concept et l'application clinique pour produire régulièrement et avec un haut rendement du 99mTc.

ARTMS utilisera le financement pour poursuivre la collaboration avec des partenaires industriels en vue de concevoir un diagnostic par cyclotron reposant sur le 68Ga et d'étendre la commercialisation de QISTM pour produire d'autres isotopes médicaux essentiels.

En 2020, ARTMS a annoncé des partenariats avec ImaginAb , pour découvrir une nouvelle production radiochimique de 89Zr CD8 ImmunoPET, l'actif principal d'ImaginAb, et Telix Pharmaceuticals , pour valider le principe de fabrication de TLX591-CDx ? un diagnostic du cancer de la prostate. La production de 68Ga à l'aide du système QISTM sera utilisée pour le radiomarquage du TLX591-CDx.

James E. Flynn, le Partenaire en gestion de Deerfield, a déclaré : « Nous nous efforçons d'investir dans des entreprises oeuvrant au développement de technologies innovantes et améliorant la façon dont les soins de santé sont dispensés aux patients. Nous sommes ravis de soutenir ARTMS pour perfectionner la technologie QISTM car elle peut potentiellement stabiliser la chaîne logistique mondiale des isotopes médicaux vitaux. »

Karimah Es Sabar, le PDG et Partenaire de Quark Venture LP et Directeur de GHS Fund, a déclaré : « En tant qu'investisseur initial d'ARTMS, nous sommes heureux de continuer de soutenir l'entreprise et le développement de sa technologie révolutionnaire. QISTM peut satisfaire la demande exponentielle d'isotopes médicaux de grande qualité et offrir le meilleur des isotopes médicaux à des fins de diagnostics et de traitements. »

La technologie de base d'ARTMS provient des principales institutions fondatrices canadiennes, à savoir TRIUMF, BC Cancer, le Centre for Probe Development and Commercialization et le Lawson Health Research Institute, et a bénéficié du soutien continu des partenaires d'Alliance médicale, de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI-CNRC).

À propos d'ARTMS

Basé à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada), ARTMS Inc. est un chef de file mondial en matière de conception de technologies et de produits novateurs permettant la production de grande qualité et à haut rendement des isotopes d'imagerie diagnostique les plus utilisés au monde. QUANTM Irradiation SystemTM (QISTM), le produit phare d'ARTMS, permet la production décentralisée, rentable et à grande échelle d'importants isotopes médicaux comme le gallium-68 (68Ga), le zirconium-89 (89Zr), le technétium-99m (99mTc) et le cuivre-64 (64Cu), en utilisant des cyclotrons médicaux en milieu hospitalier local, donnant ainsi les moyens à l'utilisateur de contrôler sa chaîne logistique. ARTMS commercialise ces inventions canadiennes primées et exclusives dans le monde entier et ouvre des perspectives révolutionnaires pour le secteur de la médecine nucléaire.

À propos de Deerfield Management

Deerfield est une société de gestion de placement dans les soins de santé s'attachant à faire progresser ce secteur d'activité par l'investissement, l'information et la philanthropie.

À propos de Quark Venture

Quark Venture LP est une société de capital-risque axée sur le financement par actions de sociétés de biotechnologie innovantes dotées de plateformes technologiques de pointe. Son objectif stratégique est d'apporter un soutien constant à ces entreprises de biotechnologie pour améliorer efficacement leur plateforme technologique et assurer une croissance forte de la valeur ajoutée grâce à des produits et services de santé diversifiés. Cette stratégie qui a fait ses preuves est le fruit de relations à long terme entre Quark et les sociétés cibles, fortes d'une vision commune en matière d'innovation technologique.

