AUTOCRYPT lance une mise à jour importante de sa technologie V2X de vérification BSM





La technologie hybride V2X améliorée pour la vérification BSM fait progresser efficacement les normes de sécurité de la mobilité pour les fournisseurs d'unités embarquées (OBU), de logiciels de réseau et de jeux de puces

SÉOUL, Corée du Sud, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, un leader des technologies de sécurité des transports pour les véhicules connectés, a présenté une mise à jour importante de sa technologie de vérification BSM (Basic Safety Message) avec une version de pointe qui améliore d'au moins 30 % la vitesse et la précision par rapport à ses principaux concurrents.

BSM est un paquet de données qui est utilisé lors du partage d'informations sur la position, la direction, la vitesse et d'autres données cruciales sur l'état du véhicule et sa trajectoire prévue. Grâce à une technologie de vérification plus rapide et plus sûre, cette version va être diffusée très largement auprès des fabricants d'OBU (On-Board Unit, soit unités embarquées) et des fournisseurs, y compris ceux de logiciels de réseau et de puces électroniques, qui se développent pour accompagner les ambitions de croissance de l'industrie avec des technologies de sécurité automobile rapides, puissantes et fiables.

Grâce à des caractéristiques techniques améliorées, la technologie hybride en mode mixte d'AUTOCRYPT, appliquée aux jeux de puces existants, a augmenté l'efficacité de l'environnement des communications liées à la mobilité. Cette optimisation a permis de tirer le meilleur parti des capacités et a montré des résultats probants lors des tests du module de sécurité V2X. Par conséquent, AUTOCRYPT espère prospecter le marché mondial avec des partenaires par le biais d'activités comme les Plugfests d'OmniAir et jeter les bases pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs de niveau 1.

« Cette mise à jour se caractérise principalement par une vitesse, une précision et une portabilité accrues », a déclaré Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT. « Alors que le marché exige une technologie plus fiable pouvant être déployée à différents niveaux de la production des OBU, l'exploitation stratégique de nos ressources va non seulement permettre de stimuler l'innovation dans l'ensemble du secteur de la sécurité automobile, mais aussi élever les normes de performance et définir les tendances à l'échelle mondiale. »

Les solutions V2X d'AUTOCRYPT s'appuient sur deux décennies d'héritage apporté par des spécialistes de l'industrie qui ont une expertise éprouvée du marché de la sécurité. La solution V2X a été appliquée à tous les projets C-ITS (systèmes de transports intelligents collaboratifs) en Corée du Sud depuis 2016. AUTOCRYPT propose des solutions de sécurité automobile conformes aux normes internationales, qui peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, y compris en Chine.

À propos d'AUTOCRYPT

Leader des technologies de sécurité pour les transports, AUTOCRYPT s'est fixé pour mission de permettre des transports et une mobilité sûrs en mettant l'accent sur la sécurisation des véhicules connectés. Initialement développée en interne chez Penta Security en 2007, AUTOCRYPT s'est séparée en tant qu'entité à part entière en 2019, apportant plus de dix ans d'expérience et d'expertise. Reconnu comme le « meilleur produit / solution de cybersécurité automobile » par TU-Automotive, AUTOCRYPT continue d'étendre sa présence et son offre à l'échelle mondiale, en fournissant une sécurité complète des transports grâce à une démarche holistique à plusieurs niveaux. La solution et les services d'AUTOCRYPT sont utilisés dans le cadre de plusieurs projets pour prendre en charge la sécurisation des réseaux embarqués ainsi que les technologies C-ITS (systèmes de transports intelligents collaboratifs) qui y sont liées, notamment V2X (Véhicule-à-Tout), les communications basées sur RSU et les infrastructures à clés publiques (PKI). Par ailleurs, AUTOCRYPT permet la recharge sécurisée des véhicules électriques grâce à Plug&Charge (PnC), une solution de communication simplifiée, ainsi qu'une plate-forme de données de mobilité sécurisée et des systèmes complémentaires de gestion des flottes. Pour obtenir plus d'informations sur AUTOCRYPT, rendez-vous sur www.autocrypt.io. Pour les demandes de partenariat, veuillez adresser un courriel à marketing@autocrypt.io.

