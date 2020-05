Prix du bois d'oeuvre résineux Mai 2020 et mises en chantier aux États-Unis: avril 2020 - Madison's Lumber Reporter





VANCOUVER, le 20 mai 2020 /CNW/ - Les mises en chantier résidentielles aux États-Unis ont chuté de -30% par rapport au mois précédent pour atteindre un taux annuel désaisonnalisé de 891 000, le niveau le plus bas depuis 2015, a annoncé mardi le Commerce Department. Les données de mars ont été révisées à la hausse pour montrer que la construction résidentielle diminue à un rythme de 1,276 million d'unités au lieu de tomber à 1,216 million d'unités comme indiqué précédemment.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux ont chuté de -25% pour s'établir à 665 000, également un creux en cinq ans.

Les permis de construire aux États-Unis ont chuté de -21% par rapport à mars pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 1,07 million, un creux de cinq ans. La baisse des demandes de construction a été la plus importante depuis juillet 2008.

Les nouveaux rapports d'avril montrent une baisse de -30% des mises en chantier aux États-Unis cette année par rapport au même mois en 2019.

Le rapport du mois prochain pourrait montrer un rebond de la construction alors que le marché du logement commence à se stabiliser. Le sentiment des constructeurs américains a augmenté plus que prévu en mai, a-t-on annoncé lundi, après une baisse record en avril.

De plus, les demandes de prêts hypothécaires ont augmenté lors de la dernière enquête hebdomadaire de la US Mortgage Bankers Association.

Les États-Unis achètent environ 65% de la production de bois d'oeuvre du Canada, tandis que les acheteurs canadiens en représentent environ 10% et ceux du Japon 6%.

Cependant: les clients américains et canadiens achètent principalement des grades standard (# 2 et Btr), tandis que le Japon achète presque exclusivement des grades premium ou «apparence» (# 1 ou J) qui se vendent un peu plus que le grade standard.

Il est vrai que les achats de bois d'oeuvre résineux en Amérique du Nord par la Chine ont augmenté massivement depuis 20 ans, mais il est important de noter qu'une grande partie de ce bois n'entre pas dans la construction de maisons ou même dans la construction.

Une proportion importante de ce bois est utilisé pour fabriquer des caisses, des palettes ou des emballages, ou est remis à neuf pour d'autres usages (garde-corps, autres). En tant que tel, l'énorme proportion de bois canadien et américain importé en Chine est de faible qualité (# 3 / Utility) avec le prix inférieur requis bien sûr.

En continuant à faire de grandes améliorations par rapport aux creux d'avril, pour la semaine se terminant le 15 mai 2020, le prix du SPF 2x4 occidental a bondi de + 6 $, ou + 2%, par rapport à la semaine précédente, a déclaré le Madison's Lumber Reporter le 19 mai. Les prix de cet élément de référence de bois d'oeuvre résineux pour la charpente de construction ont gagné un énorme + 44 $, ou + 14% par rapport au mois précédent, alors qu'il était de 316 $ US mfbm. Comparé à la mi-mai 2019, ce prix est en hausse de + 28 $, soit + 8%.

Les investisseurs avisés savent que la construction qui encadre les prix du bois d'oeuvre résineux est un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction et la vente de maisons.

