Lightspeed collabore avec le CQCD pour faciliter l'accessibilité du commerce infonuagique pour les détaillants





Ensemble, ces organisations fourniront des ressources et logiciels qui permettront aux détaillants de Montréal, de Saint-Jérôme et d'autres villes au Québec d'adopter une stratégie omnicanal indispensable présentement



MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) a annoncé aujourd'hui une collaboration avec le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) afin de fournir aux détaillants du Québec une assistance et des solutions point de vente personnalisées pour qu'ils puissent s'adapter au comportement changeant des consommateurs durant cette période sans précédent. Ainsi, les détaillants de Montréal, de Saint-Jérôme et d'autres villes du Québec se verront offrir un accès à prix réduit aux produits omnicanaux de Lightspeed. Lightspeed Retail, qui intègre de manière fluide Lightspeed eCommerce, fournira de nouveaux canaux commerciaux aux PME, lorsque débutera la réouverture de l'économie.

Depuis le lancement de ce produit omnicanal innovateur en 2016, Lightspeed a continue de perfectionner et de mettre à jour son offre afin de répondre aux besoins des détaillants d'aujourd'hui. Au cours des quatre dernières années, l'entreprise a ainsi mis sur le marché des modules de produits performants, notamment Lightspeed Analytics, Lightspeed Loyalty, Lightspeed Accounting et Lightspeed Payments.

Avantages de la solution omnicanal de Lightspeed pour les détaillants :

Intégration fluide entre le commerce en ligne et les magasins physiques

Paiements faciles à accepter, synchronisation des données d'inventaire et accès aux données de vente, tant en magasin, qu'en ligne

Connexion avec la clientèle sur de multiples plateformes, afin de leur permettre de magasiner 24/7

Possibilité de cueillette des produits en magasin et options de livraison flexibles

Soutien offert 24/7 à tous les détaillants

« Nous savons que lorsque les détaillants ont la capacité de rejoindre leurs clients là où ils sont, 24 heures par jour, sept jours par semaine, cette disponibilité présente un avantage concurrentiel considérable pour ces commerces, et plus particulièrement dans le climat actuel, explique JP Chauvet, président de Lightspeed POS Inc. Notre collaboration avec le CQCD fournit aux détaillants des conseils judicieux et un accès à des ressources numériques qui sont indispensables à la poursuite de leurs activités commerciales en ce moment. »

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer dans notre mandat pour la Ville de Montréal avec une entreprise de technologie montréalaise en lien avec notre mission visant à soutenir les détaillants du Québec et à réagir aux circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes confrontés en ce moment. » a déclaré Stéphane Drouin, directeur général du CQCD.

Ayant son siège social à Montréal, Lightspeed tire fierté du succès des commerces indépendants qui sont au coeur de la communauté. Par sa collaboration avec le CQCD, la Société continuera de donner accès aux détaillants de Montréal, de Saint-Jérôme et d'autres villes du Québec, à des technologies et des outils essentiels à leur succès.

Parmi les autres initiatives récentes de Lightspeed visant à aider les PME à protéger leur commerce pendant la pandémie de COVID-19, notons l'offre de certains services gratuits pour trois mois, un guide de ressources en ligne, des webinaires avec des experts de l'industrie et la campagne #LightspeedLocal remboursant les employés jusqu'à concurrence de 500 $ en devises locales pour des achats effectués chez un détaillant ou un restaurateur client de Lightspeed.

