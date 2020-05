Invitation aux médias - Panel virtuel de la CCMM sur l'écosystème start-up montréalais





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) invite les représentants des médias à assister à un panel virtuel exclusif sur l'écosystème start-up montréalais.

Les panélistes invités s'exprimeront sur l'importance des start-ups et de leur créativité en ces temps de crise et sur la façon de valoriser cet écosystème qui possède un fort potentiel pour la relance graduelle des activités économiques de la métropole.

Nos panélistes :

Michel Leblanc

Président et chef de la direction

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Liette Lamonde

Directrice générale

Montréal inc.

Cofondatrice

Bonjour Startup Montréal

Pascale Audette

Chef de la direction

Carebook

Sylvain Carle

Associé

Real Ventures

Samantha Daude Di Nacera

Vice-présidente et chef de la direction marketing (CMO)

L'Oréal Canada

Date : Jeudi 21 mai 2020 Heure : De 16 h à 17 h Mot d'introduction et présentation des conférenciers par Michel Leblanc de la CCMM Courte allocution de Liette Lamonde, directrice générale de Montréal inc. et cofondatrice de Bonjour Startup Montréal Panel et période de questions Format : Panel virtuel Pour vous inscrire, cliquez ici.

