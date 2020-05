Confinés ou à deux mètres de distance, la marche de chez toi, c'est ici et maintenant!





MONTRÉAL, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'est lancée à travers la province la 3e édition de La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer.

La marche du Grand défoulement vise à célébrer le courage des personnes qui traversent ou ont traversé l'épreuve du cancer. Cet événement est à la fois un moment précieux pour se retrouver et célébrer la vie, mais aussi une source de revenus essentiels pour assurer la pérennité des services de la Fondation.

Si les conditions sanitaires le permettent, des milliers de marcheurs sont attendus aux 6 marches de la Fondation, à Gatineau, Granby, Montréal, Québec, Trois-Rivières et Rimouski (en partenariat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec), dans le respect des mesures imposées par la santé publique.

Devant l'incertitude engendrée par la pandémie actuelle, la Fondation se réinvente en devenant encore plus innovante et créative. C'est pourquoi elle lance aujourd'hui « La marche de chez toi » afin de permettre aux Québécois d'agir dès maintenant depuis le confort de leur foyer ou de leur quartier.

Et peu importe la forme que prendra La marche du Grand défoulement cette année, la Fondation donne rendez-vous à tous les participants le 24 octobre 2020 pour un show virtuel festif!

Plus que jamais les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches ont besoin de la Fondation québécoise du cancer et des milliers de personnes qui la soutiennent à travers la province. Le Ministère de la santé et des services sociaux a reconnu et retenu les services de la Fondation québécoise du cancer comme étant essentiels mais ses revenus sont grandement impactés par la crise, dans un contexte où le cancer, lui, ne prend pas de pause et où les besoins restent immenses. Cette année, 55 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer.

« Nous avons tous besoin de rester motivés, de garder espoir, de savoir que nous ne sommes pas seuls, confinés ou à deux mètres de distance : rassemblons-nous autour d'une cause commune! » confiait Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

En 2019, plus de 1 200 personnes avaient marché aux côtés de la Fondation, amassant un montant impressionnant de plus de 240 000 $.

Faites partie dès maintenant de ceux qui participeront cette année encore aux marches du Grand défoulement. Familles, collègues, amis uniront leurs forces pour amasser des fonds et soutenir ces Québécois touchés par un cancer. C'est l'occasion parfaite de vous faire du bien et de faire du bien autour de vous!

Inscrivez-vous et relevez le défi de chez vous dès maintenant : lamarchegd.ca

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

cancerquebec.com

