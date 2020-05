Ascent Aerospace installe une machine de fabrication additive grand format





SANTA ANA, Californie, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'outillage et de solutions d'automatisation et d'intégration pour les usines du secteur de l'aérospatial, est fier d'annoncer que sa machine de fabrication additive grand format (LFAM) a été installée et est opérationnelle à Santa Ana, en Californie, dans les mêmes locaux que l'atelier d'outillage composite, l'autoclave et la salle blanche d'Ascent.

L'investissement d'Ascent dans la machine a été annoncé à l'été 2019 pour apporter les avantages de la fabrication additive au secteur de l'outillage aérospatial. Tirant profit de sa vaste expertise en matière d'outillage pour concevoir et construire rapidement des solutions additives, Ascent Aerospace mettra sur le marché plus rapidement que jamais des outils tels que des moules par contact à basse température, des gabarits, des dispositifs de coupe et des montages de perçage ainsi que des dispositifs de maintien par vide.

La machine LFAM dispose d'une zone de construction de premier plan dans l'industrie, offrant aux clients des secteurs aérospatial, automobile, maritime, énergétique et autres la possibilité de bénéficier d'un outillage composite imprimé à grande échelle. En combinant cette technologie avec l'expertise interne d'Ascent en matière d'outillage et avec ses capacités d'ingénierie traditionnelles, il sera possible de fabriquer et de livrer des montages et des moules prêts pour la production avec des délais d'exécution considérablement réduits par rapport à l'outillage métallique traditionnel. La grande variété de matériaux compatibles avec le LFAM, tels que l'ABS, le polycarbonate, le nylon et le PESU, permettra à Ascent de créer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins et aux spécifications des clients.

Ascent Aerospace organisera un webinaire en direct au début du mois de juin pour le lancement virtuel de la machine LFAM. Inscrivez-vous au webinaire dès aujourd'hui pour voir des images de la machine en action, pour voir une présentation proposée par le chef de produit et bien plus encore. Pour vous inscrire à l'événement, veuillez cliquer ici. Des informations complémentaires sur le webinaire seront prochainement communiquées.

À propos d'Ascent Aerospace

Ascent Aerospace est un fournisseur exclusif de renommée mondiale de systèmes de production et d'assemblage automatisé pour les secteurs de l'aérospatial, de la défense et de l'espace. En tant que plus grand groupe d'outillage du secteur, Ascent produit une gamme complète de moules et d'outils d'assemblage nécessaires au marché de la fabrication aérospatiale, y compris les plus grands moules Invar jamais fabriqués pour l'aérospatial. En tant que fournisseur d'automatisation et intégrateur de systèmes de production, Ascent travaille avec ses clients pour développer leur projet et le mener à bien depuis l'ingénierie des procédés jusqu'à la construction et l'installation pour s'assurer qu'il s'agit d'une solution efficace et rentable. Consultez www.ascentaerospace.com pour en savoir plus.

