Rapid Micro Biosystems lève 120 millions de dollars pour accélérer le déploiement de sa plateforme de test de contaminants pour la production pharmaceutique et de vaccins





Rapid Micro Biosystems, Inc., leader de l'automatisation de détection microbienne pour la production biopharmaceutique à grande échelle, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'une levée de fonds de 120 millions de dollars, réalisée auprès de Ally Bridge Group, ainsi qu'Endeavour Vision et d'autres actionnaires historiques incluant Bain Capital Life Sciences, Longitude Capital, Xeraya Capital et Asahi Kasei Medical.

Le nombre et la complexité croissante des produits pharmaceutiques disponibles ? tels que les médicaments de types biologiques, injectables stériles, thérapies cellulaires et vaccins ? exposent le processus de fabrication à un risque toujours plus important de contamination microbienne. Ces incidents peuvent alors entrainer une altération du produit, des investigations nécessitant parfois une fermeture de site, un rappel de produits et potentiellement provoquer une pénurie de médicaments. Rapid Micro Biosystems enregistre un intérêt grandissant de la part des plus grands laboratoires pharmaceutiques pour sa plateforme de détection microbienne entièrement automatisée, Growth Directtm, qui permet de répondre à la demande en accélérant les temps de les capacités de production tout en respectant les exigences les plus strictes au niveau de la qualité et de la stérilité.

Robert Spignesi, Président Directeur Général de Rapid Micro Biosystems a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir le soutien de ce nouveau groupe d'investisseurs à un moment où nous mettons en place nos systèmes automatisés de détection de contaminants microbiens dans les centres de fabrication biopharmaceutiques du monde entier. La demande pour les médicaments et vaccins croît rapidement, une tendance amplifiée par la pandémie actuelle. En conséquence, les fabricants de médicaments biologiques, injectables stériles, vaccins, thérapies cellulaire et génétiques se tournent vers la plateforme Growth Directtm pour moderniser leurs opérations de production, améliorer leurs processus et les prises de décisions rapides. »

La plateforme Growth Directtm permet l'automatisation de la plupart des tests standards de contrôle qualité microbiens et produit des résultats en moitié moins de temps que les processus manuels actuels. Des tests de contaminants microbiens entièrement automatisés peuvent être effectués avec une manipulation humaine minimale et les capacités de surveillance à distance du système autorise la continuité de la production, à un moment où les laboratoires doivent rester opérationnels malgré la réduction des effectifs à la suite des restrictions dues au COVID-19.

Alexander Schmitz, associé chez Endeavour Vision qui entre au conseil d'administration de la société suite à la levée de fond, a déclaré : « Rapid Micro Biosystems offre une solution de tests microbiens entièrement automatisée qui remplace les processus actuels si exigeants en ressources et en temps. La clientèle croissante de la société, composée de clients de premier ordre, souligne l'impact significatif qu'apporte cette technologie dans la fabrication rapide, efficace et sûre de médicaments pour répondre à la demande mondiale croissante ».

Cette nouvelle levée de fonds vient soutenir le développement de Rapid Micro Biosystems et la commercialisation de sa plateforme Growth Directtm aux États-Unis, en Europe et en Asie. De plus, le financement permet l'accélération du développement de nouveaux produits, notamment d'un test de stérilité pour la libération des lots et produits qui réduit de façon significative la chaine d'approvisionnement et facilite le déploiement des produits biologiques, vaccins et thérapies cellulaires aux patients.

