Vacances dans le réseau de la santé - « Ne poussons pas le personnel soignant au bout du rouleau! » -Sol Zanetti





QUÉBEC, le 20 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Jean-Lesage et responsable pour Québec solidaire en matière de santé, Sol Zanetti, demande au gouvernement de la CAQ de s'asseoir à table avec les représentants syndicaux des professionnel-les du milieu de la santé pour leur garantir des vacances à l'approche de la saison estivale.

« Les travailleuses et les travailleurs de la santé travaillent fort depuis des mois pour prendre soin de la population, on ne peut pas les pousser au bout du rouleau en les privant de vacances et de temps pour se reposer auprès de leur famille. Le gouvernement doit mettre fin à la conscription du personnel soignant et s'asseoir à table avec les professionnel-les de la santé pour trouver une entente qui ne soit pas imposée par en haut, mais bien négociée avec les personnes concernées », déclare M. Zanetti.

Pour le député solidaire, il est tout à fait possible de permettre au personnel de la santé de se reposer et reprendre des forces tout en offrant les soins nécessaires aux patients et résidents du réseau.

« Depuis le début de la pandémie, le personnel de la santé a toujours collaboré pour offrir des soins de qualité et assurer qu'il n'y ait pas de découverture. Personne dans le réseau ne souhaite que des personnes malades soient privées de soins à cause d'un manque de personnel. Or, si on annule de force les vacances et les congés du personnel soignant, ce sont eux qui vont finir par tomber malades. La dernière chose dont notre réseau de santé a besoin, c'est d'une épidémie de burn-out qui vient s'ajouter aux 11 000 personnes déjà absentes », martèle le député de Jean-Lesage.

« Les travailleuses et travailleurs de la santé sont plus à même que des gestionnaires à Québec de trouver des solutions adaptées à la réalité du terrain. Il faut les impliquer dans le processus et mettre fin à la gouvernance par décret. J'invite le gouvernement à faire preuve de flexibilité et à s'adapter en fonction de la réalité spécifique de chaque région plutôt que d'imposer des solutions mur à mur », conclut M. Zanetti.

