La 18ème édition d'ADIHEX se déroulera en septembre 2021





Le Salon International de la Chasse et des Sports Equestres d'Abu Dhabi (ADIHEX) a annoncé que sa 18ème édition, prévue d'être tenue du 29 septembre au 3 octobre 2020, sera reportée au mois de septembre 2021, sous le thème "Durabilité et Patrimoine... Une ambition réincarnée ".

La 18ème édition d'ADIHEX sera organisée par l'Emirates Falconers' Club au Centre des expositions national d'Abou Dhabi (ADNEC) sous le haut patronage de Son Excellence Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant du Gouverneur dans la région d'Al Dhafra, Président de l'Emirates Falconers' Club.

La décision de reporter l'exposition d'un an a été prise en raison de la propagation de la pandémie du COVID-19, et ce afin d'assurer la santé et la sécurité de tous les participants et visiteurs.

Son Excellence Majid Ali Al Mansouri, Président du Haut Comité d'Organisation de l'ADIHEX a révélé de nouveaux changements majeurs pour les exposants et les visiteurs, y compris l'amélioration de la qualité des expositions, de produits et d'innovations uniques dans le monde de la chasse et de l'équitation; afin de préserver le profil d'ADIHEX en tant que plus grand événement annuel de son genre au Moyen-Orient et en Afrique.

Le plan global d'expansion comprend également l'amélioration du contenu de l'événement en fournissant des services, des technologies, des activités et des événements innovants avec une vision renouvelée, renforçant le rôle de l'exposition qui consiste à préserver le patrimoine des Émirats Arabes Unis et promouvoir la chasse durable. Ces additions coïncident avec l'organisation davantage d'activités environnementales, patrimoniales, artistiques, pédagogiques et de sensibilisation.

ADIHEX poursuit ses efforts déployés pour réaliser sa mission en élaborant des plans à long terme conformément à la stratégie nationale de célébration des cinq décennies d'exploits des Émirats Arabes Unis en 2021 et en préparant les 50 prochaines années avec une vision ambitieuse tournée vers l'avenir. Ceci, combiné à un engagement envers l'excellence et la compétitivité, alignera l'exposition avec les directives des gouvernements visant à entrer dans une nouvelle phase avec détermination et persévérance.

Etant donné que le nombre d'exposants s'est multiplié plus de 16 fois au cours des éditions précédentes, ADIHEX 2019 a accueilli plus de 650 entreprises et marques venant de 41 pays sur une surface d'exposition de 45000 mètres carrés.

ADIHEX jouit également d'une grande popularité dans le monde entier, et il est attendu par de nombreuses personnes et familles - année après année, alors que plus de 1 500 000 individus ont visité l'exposition au cours des 17 dernières éditions.

ADIHEX est un événement à but non lucratif initié à Abou Dhabi par le père fondateur des Émirats Arabes Unis, le défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan qui a honoré la première édition en 2003 par sa visite à l'événement. Depuis son inauguration, ADIHEX est devenu une référence pour les événements des B2B et B2C, et l'un des événements clés organisés aux Emirats Arabes Unis.

ADIHEX fournit à ses participants et visiteurs des offres complètes dans ses 11 secteurs englobant : Produits et Services Vétérinaires, Armes de Chasse, Médias, Véhicules et Equipements de Loisirs en Plein Air, Tourisme de Chasse et Safari, Arts et Artisanats, Equitation, Fauconnerie, Pêche et Sports Nautiques, Equipements de Chasse et de Camping et enfin Patrimoine Culturel.

