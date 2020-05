Tech-Accès Canada félicite les 13 nouveaux Centres d'accès à la technologie





OTTAWA, le 20 mai 2020 /CNW/ - Félicitations aux 13 nouveaux Centres d'accès à la technologie (CAT) et aux quatre centres renouvelés dans le cadre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, annoncés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG).

Les 13 nouveaux CAT ont été attribués à des collèges et cégeps de partout au pays, de Castlegar (Colombie-Britannique) à Gaspé (Québec), portant à 60 le nombre total de Centres d'accès à la technologie du Canada.

Félicitations également aux quatre CAT existants qui ont été renouvelés et dont le financement est assuré pour les cinq prochaines années, validant le modèle des Centre d'accès à la technologie. Ils se joignent aux 21 CAT précédents qui ont également obtenu un deuxième mandat.

« Les 13 nouveaux CAT annoncés aujourd'hui renforcent la capacité déjà impressionnante du réseau Tech-Accès Canada », a déclaré David Berthiaume, directeur général d'OLEOTEK et président du conseil d'administration de Tech-Accès Canada. « Nous avons hâte de partager nos meilleures pratiques afin d'accélérer le démarrage de leurs Centres ce qui leur permettra de relever les défis en matière d'innovation des partenaires industriels dans leurs régions. »

Les 60 Centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada sont des centres spécialisés de recherche appliquée et de développement affiliés à des collèges et cégeps publics. Chaque CAT dessert une région géographique précise, l'accent étant mis sur le renforcement du secteur industriel d'importance pour cette région. Ces centres répondent à la demande, de la Colombie-Britannique à l'Île-du-Prince-Édouard, aident les entreprises canadiennes - en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) - à mettre leurs produits, procédés et services sur le marché :

en offrant des conseils et des services techniques spécialisés;

en offrant de la formation sur les nouveaux types d'équipement et sur les processus; et

en menant des projets de recherche appliquée et de développement axés sur les problèmes de l'entreprise.

« Comme ils l'ont montré récemment avec leur réponse rapide à la COVID-19, les CAT se sont mobilisés pour soutenir les entreprises à produire des solutions innovantes d'équipements de protection individuelle, de désinfectant pour les mains, de moniteurs de suivi et d'autres produits, tout en continuant à répondre aux besoins de R&D des entreprises dans des secteurs essentiels », a déclaré Ken Doyle, Directeur général de Tech-Accès Canada.

Tech-Accès Canada tient également à féliciter tous les autres récipiendaires du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté administré par les trois Conseils et du Fonds d'innovation collège-industrie de la Fondation canadienne pour l'innovation. Ces fonds aident à renforcer la capacité de recherche appliquée des collèges partout au pays, notamment pour des initiatives de recherche qui se verront éventuellement décerner des subventions pour l'établissement de Centres d'accès à la technologie.

À propos de Tech-Accès Canada

Tech-Accès Canada est le réseau national de 60 Centres d'accès à la technologie du Canada. Établi à Ottawa, Tech-Accès Canada assure le partage des pratiques exemplaires entre les membres des CAT, travaille à l'harmonisation des modèles de services entre les régions, et fait la promotion de la recherche appliquée collégiale auprès des auditoires externes.

Le réseau permet aux CAT de desservir toutes les entreprises du Canada, peu importe où elles se trouvent, et de les aider à avoir accès à l'expertise, au matériel et aux installations dont elles ont besoin pour surmonter leurs défis en matière d'innovation.

Pour en savoir plus sur les CAT, consultez http://www.portaildescats.ca.

SOURCE Tech-Accès Canada

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 05:00 et diffusé par :