Skilling élargit son empreinte internationale avec la licence FSA des Seychelles





Skilling, la plateforme de trading en ligne sur le Forex et sur CFD, a franchi une autre étape importante cette année avec l'acquisition de sa licence FSA Seychelles lui permettant une portée mondiale.

Fondée en 2016, Skilling a acquis sa licence CySEC en 2018, requise pour la prestation de services commerciaux dans l'EEE, et a obtenu l'autorisation FCA de sa filiale britannique en janvier 2020 pour continuer à desservir le Royaume-Uni après le Brexit.

"L'acquisition de la prestigieuse licence des Seychelles constitue une étape très importante pour notre expansion mondiale. Depuis notre lancement en Europe l'année dernière, nous sommes fièrement témoins d'une forte demande pour notre produit. Nous avons travaillé sans relâche au cours des 12 derniers mois pour rendre notre plateforme commerciale encore plus rapide et plus efficace. Nous sommes maintenant plus que jamais prêts à offrir notre plateforme de négociation exclusive - avec des prix compétitifs et transparents, une exécution ultra-rapide des ordres et un support multilingue - aux traders du monde entier," a déclaré André Lavold, PDG de Skilling Group. "Skilling est bien positionné pour une croissance internationale ; et, avec la licence des Seychelles, nos clients hors Europe peuvent s'attendre au même niveau d'excellence que celui que Skilling a fourni à ses clients en Europe."

L'Autorité des services financiers des Seychelles (FSA) est le régulateur des services financiers non bancaires aux Seychelles. Créée en vertu de la loi de 2013 sur l'Autorité des services financiers, l'Autorité est responsable de l'octroi de licences, de la supervision et du développement du secteur des services financiers non bancaires des Seychelles grâce à un régime réglementaire solide.

"Nous allons vivre des moments passionnants, et l'équipe et moi-même sommes très enthousiastes," a ajouté M. Lavold.

Skilling (Seychelles) Ltd, est autorisée et réglementée par l'Autorité des services financiers (FSA) sous la licence n° SD042 (la "Société"). Suite 3, Global Village, Jivan's Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

