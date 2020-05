SVOLT lance officiellement deux batteries sans cobalt via Livestream





Actuellement, les véhicules nouvelles énergies (VNE) se développent davantage vers des véhicules électriques à batterie (VEB). En ce qui concerne la nouvelle génération de batteries, les voitures se concentrent généralement sur des découvertes sur la densité énergétique et la sécurité des batteries au travers d'innovations des matériaux pour batteries et des systèmes électrochimiques, ainsi que sur une réduction de la dépendance en ressources rares comme le cobalt.

À 19h30 le 18 mai (heure de Pékin), une compagnie chinoise de batteries appelée SVOLT a officiellement annoncé le lancement mondial de deux sortes de batteries sans cobalt via Livestream.

Selon Yang Hongxin, Président de la compagnie, les batteries sans cobalt récemment lancées possèdent un nombre non négligeable d'avantages, dont une grande longévité, une grande sécurité, et une grande densité énergétique. Avec ces caractéristiques, la nouvelle génération de véhicules électriques sera capable d'accueillir plus de batteries dans un plus petit espace et aura grandement amélioré son endurance kilométrique. Comme il l'a dit, la longue batterie L6 sans cobalt de SVOLT est en train d'être adaptée à un modèle haut de gamme de Great Wall Motors. Sa conception matricielle PACK assure une endurance de 880km, ce qui est presque comparable à celle des véhicules essence / diesel.

Si cette endurance kilométrique peut réellement être réalisée, elle améliorera grandement, sans aucun doute, l'avantage compétitif des véhicules électriques par rapport à celui des véhicules à carburant, et on pourra même s'attendre à ce qu'elle éradique l'angoisse des consommateurs vis-à-vis de l'autonomie des VEB actuels. Elle augmentera la confiance des consommateurs quant à l'achat de véhicules électriques, et accélèrera le processus de remplacement des véhicules à carburant par des véhicules électriques.

SVOLT est une nouvelle entreprise de batteries pour voitures émergente en Chine. Engagée dans la recherche sur les batteries depuis 2012, la compagnie est devenue un fournisseur indépendant de batteries après s'être officiellement séparée de Great Wall Motors, en 2018. SVOLT a exploité son potentiel dans ce domaine compétitif, avec le siège de sa compagnie et sa base de production localisés à Changzhou City, dans la province de Jiangsu en Chine. En septembre 2019, SVOLT a annoncé le lancement d'un plan marketing européen appelé « Engagement de SVOLT en Europe » pendant le Show Automobile de Francfort. Dans une perspective mondiale, SVOLT Energy Technology est la première usine fabriquant des cellules intelligentes pour adopter une « technique de laminage à grande vitesse » sur des cellules carrées en aluminium. Elle cherche également à créer une véritable batterie auto-nivelant à travers un procédé managérial strict et s'est engagé à se concentrer sur la présentation globale et à entrer dans la chaîne logistique mondiale des batteries. En février 2020, il y avait également des informations disant que SVOLT avait reçu une lettre d'achat fixe d'une grande entreprise automobile européenne pour des batteries.

Communiqué envoyé le 20 mai 2020 à 04:05 et diffusé par :