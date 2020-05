GameChange Solar dépasse le jalon des 10 GW





NEW YORK, 20 mai 2020 /PRNewswire/ -- La société GameChange Solar a annoncé aujourd'hui qu'elle a dépassé le cap des 10 GW en termes de ventes depuis sa création en 2012. En effet, l'expansion rapide de la société a été favorisée par l'ampliation de ses gammes de produits à inclinaison fixe et de trackers solaires telles que MaxSpantm et Genius Trackertm, respectivement. L'adoption de ces produits par les clients s'est largement répandue dans le monde grâce aux systèmes d'installation rapide et rentable de GameChange Solar qui ont dépassé les exigences de bancabilité, et ce même pour les projets les plus rigoureux détenus par les services publics et les producteurs énergétiques indépendants à travers le monde.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi le cap des 10 GW et nous nous réjouissons de poursuivre notre croissance et de renforcer notre position d'innovateur de premier plan sur le marché. Nous sommes motivés par notre mission de réduire les coûts des projets solaires à l'échelle des services publics afin de stimuler la croissance de l'industrie à l'échelle mondiale », a déclaré le directeur commercial de GameChange Solar, Derick Botha.

Les demandes de renseignements des médias peuvent être adressées à Derick Botha en appelant le +1 (302) 528-2125 ou en envoyant un courriel à : derick.botha@gamechangesolar.com

