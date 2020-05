Canada Life Reinsurance conclut avec NN Life une importante convention de réassurance pour couvrir le risque de longévité





WINNIPEG, le 20 mai 2020 /CNW/ - Canada Life Reinsurance se réjouit d'annoncer qu'elle a récemment conclu une convention de réassurance à long terme avec NN Life pour couvrir le risque de longévité. La convention couvre un portefeuille de contrats en vigueur d'une valeur de 5,3 milliards d'euros. Près de 82?000 retraités qui touchent des paiements d'un régime à prestations déterminées seront ainsi réassurés par Canada Life Reinsurance.

Jeff Poulin, responsable à l'échelle mondiale de Canada Life Reinsurance, a déclaré que la conclusion d'une telle convention témoigne encore une fois de la force de Canada Life Reinsurance en tant que partenaire pour la réassurance des transactions relatives à la longévité à l'échelle mondiale.

« Je suis heureux que les équipes de NN Life et de Canada Life Reinsurance aient su collaborer pour mener cette importante transaction à bien malgré le bouleversement de leur milieu de travail attribuable à la COVID-19. Nous pourrons ainsi prendre de l'expansion et diversifier nos affaires de longévité à l'échelle mondiale, en 2020 et au-delà. »

Derek Popkes, chef de l'exploitation Canada Life Reinsurance, abonde dans le même sens et ajoute : « Canada Life Reinsurance demeure axée sur le service à la clientèle dans le contexte difficile que nous connaissons. Nous nous réjouissons à la perspective d'une relation de longue durée, avantageuse pour les deux parties avec NN Life. L'importance que nous attachons au marché néerlandais et notre saine situation financière font de nous un partenaire de choix aux Pays-Bas. »

Canada Life Reinsurance propose une gamme de solutions novatrices en matière de gestion des risques et des capitaux pour couvrir les risques d'assurance vie, non-vie et maladie pour les assureurs, les réassureurs et les régimes de retraite à l'échelle mondiale.

À propos de NN Life

NN Life est une filiale de NN Group, une société de services financiers d'envergure internationale qui exploite ses activités dans 18 pays et a une forte présence en Europe et au Japon. Les employés de NN Group offrent des services dans les secteurs de la retraite, de l'assurance, des placements et des services bancaires à environ 18 millions de clients. NN Group englobe Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank et OHRA. La société est cotée à la Bourse Euronext Amsterdam (NN).

À propos de Canada Life Reinsurance

Canada Life Reinsurance est une division de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et englobe certaines de ses filiales et de ses sociétés affiliées. La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2019, ses compagnies comptaient environ 24?000 employés, 197?000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,5 billion de dollars canadiens au 31 mars 2020 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

