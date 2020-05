ADC Therapeutics annonce avoir conclu son introduction en bourse, d'une valeur revue à la hausse de 267 millions USD, et encaissé la première tranche de crédit de 65 millions USD dans le cadre de son obligation convertible de 115 millions USD ...





ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l'avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicament (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes ou de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui la clôture de son appel public à l'épargne (IPO), comprenant 14 082 475 actions ordinaires à un cours de 19,00 USD par action, avec la possibilité pour les courtiers d'exercer pleinement leur option d'achat sur 1 836 844 actions ordinaires supplémentaires. Le produit brut de l'IPO, avant les décotes et commissions de placement ainsi que les frais d'IPO estimés dus par ADC Therapeutics, est d'environ 267,6 millions USD. Les actions ont commencé à être négociées à la Bourse de New York le 15 mai 2020 sous le mnémo « ADCT ».

Morgan Stanley, BofA Securities et Cowen ont agi en qualité de co-chefs de file pour l'IPO.

ADC Therapeutics a également annoncé aujourd'hui la réception du premier décaissement de 65,0 millions USD, avant déduction des frais et dépenses dus par ADC Therapeutics, des prêts convertibles garantis de premier rang à terme dans le cadre de son obligation convertible précédemment annoncée avec Deerfield Partners, L.P. et certaines de ses filiales (collectivement, Deerfield), ainsi que l'émission à Deerfield d'un montant en capital total de 65,0 millions USD en billets convertibles garantis de premier rang.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l'avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicament (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s'appuyant sur des dizaines d'années d'expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides aux besoins non satisfaits importants. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont de premières études chez l'homme à des études cliniques de Phase 2, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), le produit candidat phare de la Société, évalué dans le cadre d'une étude clinique pivot de Phase 2 portant sur 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, a montré un taux de réponse globale (TRG) intermédiaire de 45,5 %, dépassant ainsi le critère principal espéré. Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat phare de la Société, est en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude clinique pivot de Phase 2 portant sur 100 patients pour le traitement du lymphome hodgkinien (LH) récidivant ou réfractaire, après avoir présenté un TRG de 86,5 % chez des patients atteints d'un LH dans une étude clinique de Phase 1. La Société procède également à l'évaluation de Cami comme approche innovante en immuno-oncologie pour le traitement de diverses tumeurs solides au stade avancé.

ADC Therapeutics est basé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et dispose d'une présence à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey.

