Veeva annonce Vault Site Connect, une application qui automatise le partage d'informations au cours des essais cliniques

2020 Veeva R&D Summit, Europe ? Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui Veeva Vault Site Connect, une nouvelle application qui connecte les promoteurs et les centres de recherche clinique au cours des essais. Vault Site Connect automatise le flux d'informations entre les applications Vault Clinical utilisées par les promoteurs et Veeva SiteVault, une application eISF compatible utilisée par les centres pour la gestion des documents sources et la surveillance à distance. Les promoteurs et les centres peuvent désormais rationaliser le partage d'informations pour les processus d'essai clés, y compris la faisabilité, l'échange de documents d'étude, la distribution de lettres de sécurité et le statut du sujet pour une exécution plus rapide de l'étude.

« Une occasion importante se présente d'accélérer l'échange d'informations tout au long du processus d'essai clinique », a déclaré Doug Schantz, membre du conseil de direction du SCRS et ancien chef de la gestion et de la surveillance des centres américains chez AstraZeneca. « Veeva Vault Site Connect va transformer la façon dont les promoteurs et les centres travaillent ensemble et aider à accélérer le lancement des études. »

Vault Site Connect automatise en toute transparence le flux d'informations entre les partenaires d'essai, les processus et les systèmes. Les promoteurs peuvent facilement recueillir les commentaires des centres sur la faisabilité des études pour passer moins de temps à coordonner les enquêtes ; accélérer l'échange de documents et le rapprochement entre eTMF et eISF ; distribuer rapidement des lettres de sécurité pour signaler un événement indésirable aux régulateurs et aux centres mondiaux ; et obtenir des informations en temps réel sur l'état des patients, du recrutement au traitement, le tout avec une seule application.

Avec Vault Site Connect, les promoteurs peuvent améliorer l'engagement des centres en réduisant le temps et l'effort requis pour échanger des informations cliniques. Les centres peuvent désormais se concentrer moins sur les tâches administratives et sur la réponse aux demandes d'informations et davantage sur l'exécution et le traitement des patients, améliorant ainsi la qualité globale des études.

« Veeva Vault Site Connect éliminera les nombreuses interfaces de portail, les étapes manuelles et les multiples étapes nécessaires pour partager les données avec les promoteurs au cours d'un essai », a déclaré Tonya Yarbrough, directrice du Vanderbilt Institute for Clinical and Translational Research au Vanderbilt University Medical Center. « Le secteur peut désormais exploiter la même technologie innovante Veeva Vault pour accroître l'efficacité et la productivité lors des essais. »

Vault Site Connect fait partie du Veeva Clinical Network, un ensemble de solutions qui rassemble les promoteurs, les centres et les patients pour accélérer la recherche clinique. Outre Vault Site Connect, Veeva a annoncé MyVeeva, un portail patient multicanal pour des visites virtuelles et des essais orientés patient. Avec la Veeva Vault Clinical Suite, Veeva est la première et la seule société à proposer des solutions qui aident les promoteurs, les centres et les patients à partager et visualiser des informations au cours d'un essai clinique.

« Veeva vise à améliorer l'efficacité et la collaboration à travers l'écosystème des essais cliniques », a déclaré Rik Van Mol, vice-président en charge de la stratégie pour Veeva Development Cloud. « Avec des applications pour promoteurs, centres, et patients intégrées au Veeva Clinical Network, nous fournissons un moyen commun de se connecter et d'obtenir des informations en temps réel tout au long d'une étude. »

Vault Site Connect devrait être disponible en août 2020. Pour savoir comment Site Connect automatise le partage d'informations dans les essais cliniques, inscrivez-vous à un prochain webinaire le 23 juin sur veeva.com/SiteConnectWebinar, et au Veeva R&D Summit en ligne, le 19, 20 et 26 mai 2020.

