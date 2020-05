L'Université de Californie à Berkeley s'associe à NTT pour accélérer le développement de technologies intelligentes





L'Université de Californie à Berkeley et NTT Corporation (NTT) ont annoncé aujourd'hui un projet pilote de campus connecté qui tirera parti de la technologie afin de transformer le département du stationnement et du transport de l'UC Berkeley, en analysant les tendances, en atténuant les embouteillages, et en augmentant la sécurité des piétons dans la zone Bancroft Way du campus.

Le projet pilote intégrera la plateforme de données Accelerate Smart de NTT ainsi que l'infrastructure de centre de données de modulaire de Dell Technologies, afin de permettre des déploiements de capteurs optiques haute définition et de dispositifs IdO en périphérie pour contrôler les problématiques liées au trafic. Ces technologies intelligentes fourniront des données visant à faciliter la gestion de la circulation et la mobilité. En tant que première étape de son initiative baptisée « Connected Campus », l'UC Berkeley utilisera le comptage et la classification des véhicules afin de prendre des décisions éclairées et de développer des solutions spécifiques.

« À Berkeley, nous nous efforçons constamment de suivre les tendances émergentes en matière de stationnement et de transport ; et, en intégrant des technologies intelligentes, notre campus peut servir de banc d'essai pour les nouvelles technologies qui peuvent être mises en service immédiatement », a déclaré Seamus Wilmot, directeur du stationnement et du transport à l'UC Berkeley. « Notre partenariat avec NTT et Dell Technologies nous permet de devenir plus numérisés et fournit une meilleure compréhension pour atténuer les causes profondes des problèmes de circulation. Ces technologies nous aideront à résoudre la manière de gérer les zones de trottoir dans une zone que s'est révélée difficile pour nos étudiants, notre corps enseignant, notre personnel et nos partenaires. »

Dans le cadre du projet pilote, NTT et Dell Technologies mettront en oeuvre des innovations intelligentes en matière d'IdO et de sécurité en vue d'aider le département du stationnement et du transport de l'UC Berkeley, telles que des alertes en temps réel et des statistiques de circulation qui améliorent les prédictions et les résultats. En disposant de données quantifiables, l'UC Berkeley peut réduire les embouteillages dus à des événements, à la circulation liée au covoiturage, aux véhicules de livraison et aux opérations de transit.

Le programme pilote vise à fournir un déploiement et une exploitation automatisés des ressources de technologies de l'information et des communications (TIC) nécessaires depuis les périphériques et les réseaux vers le cloud. La solution permettra à l'UC Berkeley de focaliser sur l'amélioration des conditions de circulation grâce à des analyses et agir plus efficacement sans avoir à se préoccuper des problématiques liées au déploiement et à l'optimisation des TIC.

« Ce programme pilote de gestion de la circulation initie la transformation de l'UC Berkeley en un campus connecté », a déclaré Akira Shimada, premier vice-président exécutif de NTT. « Les campus connectés du futur offriront des possibilités illimitées ? en matière de sécurité, de contrôle des foules, ainsi que de gestion de la circulation et des installations. Bien que l'UC Berkeley n'en soit qu'au début de ce processus, en tant qu'université académique et de recherche visionnaire de renommée mondiale, elle est consciente du potentiel d'amélioration de l'expérience et des opérations du campus en utilisant les données et les technologies intelligentes. »

NTT, aux côtés de ses sociétés en exploitation, déploiera sa solution Accelerate Smart, qui est une solution sécurisée et distribuée de réseau en tant que plateforme bâtie sur l'architecture Cognitive Foundationtm innovante de NTT. Cette solution permet la création, la gestion et l'exploitation à distance des ressources de technologies de l'information et des communications depuis les périphériques et les réseaux vers le cloud. Elle intègre également une infrastructure hyperconvergée et des passerelles IdO de Dell Technologies, ainsi qu'un logiciel de virtualisation hébergeant des applications d'analyse prédictive de VMware.

« En tirant parti de nos relations de longue date avec des partenaires exceptionnels tels que NTT, nos clients communs peuvent transformer la manière dont ils exercent leurs activités », a déclaré Denise Millard, première vice-présidente des alliances mondiales chez Dell Technologies. « Ensemble, nous pouvons fournir à des clients tels que l'UC Berkeley de nouveaux outils permettant d'exploiter les données de manière significative et de prendre des décisions plus rapidement, afin d'améliorer au final l'expérience des personnes présentes sur le campus. »

À l'issue du projet pilote initial, l'UC Berkeley, NTT et Dell Technologies prévoient d'évaluer la viabilité d'une extension du projet pilote, et d'ajouter éventuellement des sites et cas d'utilisation supplémentaires sur le campus. Pour en savoir plus sur les solutions intelligentes d'accélération de NTT, rendez-vous sur le site Web de NTT DATA, et visionnez l'étude de cas Accelerate Smart avec la ville de Las Vegas sur YouTube.

À propos de NTT

NTT croit dans la résolution des problèmes sociaux à travers ses opérations commerciales en appliquant la technologie pour le bien. Nous aidons nos clients à accélérer leur croissance et à lancer les nouveaux modèles d'entreprise innovants. Nos services incluent des conseils, une technologie et des services gérés d'entreprise numérique pour la cybersécurité, les applications, l'environnement travail, le nuage, les centres de données et les réseaux, le tout soutenu par notre expertise approfondie du secteur et notre innovation.

En tant que l'un des 5 principaux prestataires mondiaux de solutions technologiques et commerciales, nos diverses équipes opèrent depuis 88 pays et régions et fournissent leurs services dans plus de 190 d'entre eux. Nous desservons 85 % des sociétés du classement Fortune Global 100 ainsi que des milliers d'autres clients et communautés dans le monde entier.

Pour plus informations sur NTT, visitez le site www.global.ntt/.

