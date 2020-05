Changsha : La fabrication intelligente passe à la vitesse supérieure





CHANGSHA, Chine, 19 mai 2020 /CNW/ - Un bulletin d'information de China Report :

« La course en taxi sans conducteur s'est déroulée presque aussi bien qu'une course normale », a applaudi Zhang Jun, un habitant de Changsha, la capitale provinciale du Hunan, après avoir essayé Apollo Robotaxi, un type de taxi autoguidé mis au point par le géant technologique chinois Baidu. « C'est un service vraiment pratique. Le taxi est arrivé quelques minutes après que j'ai saisi mon adresse de destination et appuyé sur le bouton "call out" de l'application Dutaxi ». Fin avril, Baidu a officiellement lancé son service d'appel Robotaxi à Changsha, où les utilisateurs peuvent réserver un trajet d'essai gratuit via l'application « Dutaxi ».

Changsha a pris des mesures concrètes pour stimuler la fabrication intelligente et rassembler une force motrice endogène pour un développement de haute qualité. Le secteur manufacturier de la ville connaît actuellement une transformation profonde.

Changsha a proposé de bâtir une ville axée sur la conduite autonome dès 2016 dans le but de forger une chaîne de valeur complète de l'industrie automobile couvrant les véhicules connectés intelligents (VCI), les routes et l'infonuagique en innovant technologiquement. En septembre 2019, Schaeffler Group, un des principaux fabricants de roulements basé en Allemagne, a installé son entité en propriété exclusive consacrée à la conduite intelligente ainsi que le second centre de R et D de Schaeffler Greater China dans le nouveau district de Xiangjiang, à Changsha. Les deux établissements se spécialisent principalement dans le développement de la technologie Space Drive de Schaeffler, de la plateforme de véhicules Mover et de la commande de direction intelligente à 90 degrés. La technologie et les produits de conduite autonome de base de l'entreprise ont ainsi fait leur entrée officielle en Chine.

L'écosystème des VCI de Changsha a pris forme en un peu plus d'un an. La ville a attiré un grand nombre d'entreprises en amont et en aval de la chaîne de valeur, y compris des constructeurs automobiles traditionnels comme SAIC Motor, Geely et BYD, des marques automobiles émergentes comme NIO, Xiaopeng et Weltmeister, et des sociétés Internet de premier plan comme Baidu, Alibaba, Tencent, JD, Huawei Kunpeng, iFLYTEK et CSDN. En coopération avec le gouvernement municipal de Changsha, Huawei a lancé son projet de VCI dans le nouveau district de Xiangjiang. Dans le cadre de son plan de développement à long terme, la ville a investi et construit la plus grande zone d'essais de conduite intelligente de Chine. Nouvelle étape dans le développement de l'intelligence artificielle et de l'industrie des VCI à Changsha, la zone d'essai se compose de 135 kilomètres de routes urbaines ouvertes et de 100 kilomètres de voies rapides.

En plus de stimuler l'industrie des VCI, Changsha a également fait des efforts pour moderniser l'industrie manufacturière traditionnelle et pour bâtir un pôle industriel comprenant des entreprises de premier plan au niveau mondial, telles que Sany Heavy Industry et Zoomlion. L'atelier n° 18 de Sany à Changsha est l'usine de fabrication intelligente la plus grande et la plus moderne d'Asie. La ligne de production Industry 4.0 de Bosch Changsha est l'une des bases de fabrication de la société qui utilise le plus grand nombre de modules intelligents. Comparativement aux équipements traditionnels, elle augmente de 30 % l'efficacité de la production et réduit de 30 % la perte de qualité et le temps de reconstruction. Le projet de la capitale provinciale d'établir une base industrielle de classe mondiale a marqué une étape importante avec la construction du « Parc industriel de fabrication intelligente Flex Changsha », un projet exemplaire.

« Nous sommes à l'aube de l'ère de l'intelligence artificielle », a fait remarquer Hu Henghua, membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) du Hunan et secrétaire du Comité municipal du PCC de Changsha. « Celui ou celle qui saisira cette opportunité pilotera le remplacement des anciens moteurs de croissance économique par de nouveaux et atteindra un développement de qualité. » Changsha, une ville de Chine centrale riche en histoire, émerge aujourd'hui sur la scène internationale. Elle est réputée pour sa fabrication intelligente, ses machines de construction et ses arts médiatiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1169338/Changsha.jpg

SOURCE China Report

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 22:00 et diffusé par :