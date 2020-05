Veeva annonce MyVeeva, une application qui permettra des essais cliniques orientés patient





2020 Veeva R&D Summit Europe ? Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui MyVeeva, une nouvelle application pour les centres de recherche clinique. Avec des capacités de visites virtuelles, d'adhésion du patient, ePRO, eConsent, eSource, et un portail patient facile à utiliser, MyVeeva permettra aux centres de recherche clinique de fournir une expérience d'essai clinique orientée patient et sans papier aux patients et aux promoteurs. L'application MyVeeva est gratuite pour les centres de recherche clinique et s'intègre facilement à Veeva SiteVault.

« Il existe un besoin urgent de solutions cliniques qui réduisent le fardeau imposé aux patients participant aux essais et facilitent la conduite des études pour les centres », a déclaré Jessica Collins, directrice de programme pour les essais cliniques initiés par les investigateurs au Vanderbilt University Medical Center. « La capacité à mener certaines parties d'une étude à distance est la clé d'une meilleure expérience pour le patient et accélère la conduite de l'étude. C'est une transition cruciale pour le secteur et j'apprécie l'innovation qu'apporte Veeva dans ce domaine important. »

MyVeeva permet aux patients, aux médecins et aux coordonnateurs de recherche clinique de collaborer à distance avec des capacités audio et vidéo avancées, réduisant ainsi le besoin de visites en personne. Les chercheurs cliniques peuvent collecter et enregistrer les données des patients par voie électronique ; rendre plus pratique le rapport des résultats du traitement par les patients ; partager facilement des informations par voie électronique et obtenir le consentement des patients ; et aider les patients à prendre leurs médicaments et à adhérer à leur schéma thérapeutique.

« Avec COVID-19, il est encore plus urgent que les essais cliniques deviennent plus virtuels et offrent une expérience patient sûre et pratique », a déclaré Henry Levy, directeur général des solutions Vault CDMS, centre et patient chez Veeva. « La possibilité de permettre des visites d'essai à domicile avec MyVeeva peut faciliter la transition vers des essais plus orientés patient et sans papier. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer au secteur pour aider à améliorer le processus d'essai clinique pour les promoteurs, les centres et les patients. »

Les centres auront la flexibilité d'utiliser MyVeeva avec les applications Veeva SiteVault et Veeva Vault Clinical, ainsi que des applications cliniques tierces. MyVeeva devrait être disponible en décembre 2020.

MyVeeva fait partie du Veeva Clinical Network, un ensemble de solutions qui réunit promoteurs, centres et patients pour accélérer la recherche clinique. Outre MyVeeva, Veeva a annoncé aujourd'hui Veeva Vault Site Connect, une nouvelle application qui connecte les promoteurs et les centres de recherche clinique durant les essais. Avec la Veeva Vault Clinical Suite, Veeva est la première et la seule société à proposer des solutions qui aident les promoteurs, les centres et les patients à partager et à visualiser les informations durant un essai clinique. Pour en savoir plus sur la façon dont Veeva facilitera des essais orientés patient, contacter info@veeva.com.

