MHPS repasse en tête du marché mondial des turbines à gaz





Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) arrive en première position par mégawatts en part de marché, pour les commandes de turbines à gaz en 2020, selon les données obtenues de McCoy Power Reports. Les commandes mondiales de 2 638 MW du premier trimestre ont représenté pour MHPS 28,5 % de parts de marché à l'international. Cette augmentation de la part de marché des turbines à gaz est en grande partie responsable de l'augmentation de 19,7 % des commandes dans le monde, pour l'exercice clôturé au 31 mars 2020, de MHPS.

« Le marché mondial extrêmement compétitif des turbines à gaz a évolué dans notre sens, avec une préférence évidente pour nos turbines à gaz JAC, qui sont plus fiables que les turbines à gaz de nos concurrents, tout en offrant une efficacité énergétique et un rendement record », a déclaré Ken Kawai, président-directeur général de MHPS. « La vente des turbines à gaz de MHPS, aussi bien dans la catégorie avancée que dans les segments aérodérivés, monte en puissance au moment où les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les municipalités à travers le monde, cherchent à abaisser leurs coûts en électricité, à travers notre combinaison unique de fiabilité éprouvée et de performance de classe mondiale. »

Les turbines à gaz J-Series de MHPS sont entrées en service commercial pour la première fois en 2011 et affichent une fiabilité record de 99,5 % à l'échelle mondiale. Elles offrent en outre une efficacité de cycle combiné supérieure à 64 %. Le parc installé de turbines à gaz J-Series a récemment atteint un million d'heures d'exploitation commerciale dans le monde, soit près du double d'heures par rapport aux turbines à gaz de taille similaire de ses concurrents.

La part de marché de MHPS au premier trimestre 2020 a été renforcée par la commande des deux premières turbines à gaz JAC à hydrogène renouvelable, pour l'Intermountain Power Agency à Delta, dans l'Utah. Dan Eldredge de l'Intermountain Power Agency a affirmé, « Nous avons opté pour les transmissions JAC de MHPS parce qu'elles offraient la meilleure solution globale, compte tenu des exigences de nos équipements de génération électrique, notamment en termes de flexibilité des carburants, qui nous permettra d'atteindre nos objectifs progressifs en vue d'une production d'électricité 100 % sans carbone, d'ici 2045. Grâce aux outils et à l'assistance de MHPS, nous espérons pouvoir proposer de manière fiable de l'énergie plus propre pour les décennies à venir ».

Quarante-cinq turbines à gaz J-Series font actuellement l'objet d'une exploitation commerciale, sachant que la capacité totale commandée est supérieure à 25 GW à travers le monde. Cent quatre unités ont été sélectionnées techniquement au Brésil, au Canada, au Japon, au Mexique, au Pérou, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et aux États-Unis.

« Le marché a reconnu nos efforts à travers une vague de sélections techniques et de commandes placées », s'est félicité Junichiro Masada, vice-président principal, co-directeur de la technologie, et chef adjoint de l'administration centrale des turbomachines, chez MHPS. « Et nous continuons à améliorer notre technologie. Nous nous sommes par exemple récemment synchronisés avec le réseau de Takasago, au Japon, et avons atteint la pleine charge avec la dernière amélioration 60 Hz du modèle JAC, affichant une production et une efficacité de cycle combiné, record. Nos concurrents sont à des années de l'entrée en service d'une turbine à gaz de cette taille ou de cette efficacité. De plus, nous avons récemment démontré une amélioration significative des performances de la FT4000 dans nos installations d'essai de West Palm Beach, en Floride. »

La turbine à gaz FT4000 aérodérivative, avec de multiples projets actifs en Amérique du Nord et dans le reste du monde, a triplé son empreinte mondiale ces deux dernières années, et s'est approprié une part de marché considérable dans sa catégorie, depuis l'achat de PW Power Systems (PWPS) en 2013. La FT4000 PWPS est entrée en service commercial pour la première fois en 2015 et offre une efficacité, un temps de démarrage et une montée en température, en cycle simple, de premier rang dans l'industrie.

« Nous sommes fiers que notre technologie nous ait propulsés en tête du marché mondial particulièrement concurrentiel des turbines à gaz », a ajouté Ken Kawai, président-directeur général. « Nous apprécions les contributions de nos employés dans le monde entier, qui s'attachent à proposer sur le marché, des technologies et des solutions énergétiques d'avant-garde permettant de fournir des sources d'alimentation abordables et fiables. Nous restons engagés envers une économie décarbonisée, et à apporter notre contribution dans la résolution des défis auxquels est confrontée notre société dans son ensemble. »

À propos de Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) a son siège social à Yokohama, au Japon ; il s'agit d'une co-entreprise constituée en février 2014 par Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. et Hitachi, Ltd. afin d'intégrer leurs opérations respectives dans les systèmes de production d'énergie thermique et autres activités similaires. MHPS a annoncé récemment que son nom allait bientôt changer pour devenir Mitsubishi Power. Aujourd'hui, la société MHPS est classée parmi les principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et services destinés au marché de la production d'énergie, avec le soutien d'un capital de 100 milliards JPY et d'environ 20 000 employés à travers le monde. Les produits de la société incluent les centrales électriques à turbines à gaz à cycle combiné (gas turbine combined-cycle, GTCC) et à cycle combiné à gazéification du charbon (integrated coal gasification combined-cycle, IGCC), les centrales électriques conventionnelles à gaz/charbon/pétrole (thermiques), les chaudières, les générateurs, les turbines à gaz et à vapeur, les centrales géothermiques, les systèmes de contrôles de la qualité de l'air (air quality control systems, AQCS), les équipements périphériques pour centrales électriques et les piles à combustible à oxyde solide (solid-oxide fuel cells, SOFC). Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web de la société à l'adresse https://www.mhps.com.

Suivez-nous sur

