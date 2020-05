Lancement de Berkeley Global !





UC Berkeley Extension est fier d'annoncer le lancement d'UC Berkeley Global. Cette nouvelle marque élargit la mission établie de longue date, de Berkeley, et consistant à fournir un accès à l'éducation à ses communautés globales locales et internationales.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous devons réaliser que nos vies sont interconnectées, et que l'éducation a toujours été la façon la plus efficace de développer l'humilité culturelle », a déclaré la doyenne Diana Wu. « Nous définissons le concept de global comme étant un état d'esprit plutôt qu'une région. Nous recherchons des étudiants qui souhaitent aller au-delà de leurs zones de confort pour apprendre de leurs pairs ici à Berkeley et dans le monde entier. »

Les étudiants admissibles peuvent poser leur candidature pour les nombreux programmes de Berkeley Global, dans plus d'une dizaine de spécialités appartenant aux sciences, à la technologie, au commerce, et aux Arts et Lettres. Les formats proposés vont des cours en ligne adaptés au rythme de l'étudiant, aux études à temps plein à l'étranger, auxquels s'ajoute une nouvelle version appelée « Live Online (Direct en ligne) ». Cette modalité combine la commodité des études en ligne avec des sessions dirigées par un instructeur.

« Il est important que nous puissions répondre aux divers besoins des étudiants », a souligné Mme Wu. « Nous avons à la fois des programmes destinés aux lycéens qui souhaitent vivre une expérience d'enseignement américaine, et d'autres pour les professionnels confirmés souhaitant se mettre à niveau pour une transition de carrière importante. Les étudiants d'UC Berkeley Global peuvent suivre des cours aux côtés d'autres étudiants de Berkeley, et auprès d'enseignants parmi les plus qualifiés au monde, ou étudier un sujet spécialisé avec des experts de l'industrie. La flexibilité est un élément important du parcours de l'étudiant. »

À propos de Berkeley Global

Berkeley Global étend la portée de l'impact d'UC Berkeley en fournissant un accès et des opportunités à une communauté vaste et diversifiée d'apprenants internationaux. Les étudiants viennent du monde entier pour étudier dans l'université publique classée parmi les meilleures.

À propos d'UC Berkeley Extension

Fondée en 1891, UC Berkeley Extension est la branche de formation continue, de l'université de Californie, Berkeley. Aujourd'hui, Extension propose plus de 2 000 formations chaque année, cours en ligne inclus, ainsi que plus de 70 certificats professionnels et programmes d'études spécialisés. Des événements publics gratuits ou bon marché sont également fréquemment organisés dans le cadre du service offert par Extension à la communauté locale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 21:00 et diffusé par :