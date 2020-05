Mary Kay Inc. poursuit son soutien à l'autonomisation des femmes, lors du congrès virtuel TIME'S UP du Forum international des femmes





Mary Kay Inc. poursuit son soutien à l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership éclairé des femmes, en tant que sponsor principal du Congrès virtuel Cornerstone, dans le cadre du Forum international des femmes (International Women's Forum, IWF), édition 2020. Prévu initialement du 13 au 15 mai à Londres, le congrès est passé au format numérique en raison de la pandémie de COVID-19 ; une grande partie des contenus et des interventions de conférenciers sera diffusée dans le monde entier, dans le cadre d'une série de sessions virtuelles partagées chaque semaine à l'adresse https://www.iwforum.org/.

Le 21 mai prochain, Mary Kay participera à une session virtuelle intitulée « A Conversation with TIME'S UP UK » (Une conversation avec TIME'S UP R.-U.) où seront abordés des sujets importants comme le mouvement #MeToo et la façon dont le mouvement TIME'S UP qui a suivi a conduit à repenser la sécurité des femmes sur les plateaux de tournage de cinéma et de télévision, ainsi que dans d'autres industries à travers le monde. Carolyn Passey, directrice générale de Mary Kay R.-U. et Irlande, ouvrira la session en se concentrant sur les changements que cherche à mettre en oeuvre l'organisation TIME'S UP R.-U., en naviguant à la frontière entre domaine personnel et domaine professionnel, et en aidant celles qui se retrouvent fréquemment vulnérables et exploitées pendant les tournages.

« Chez Mary Kay, nous plaidons pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, et nous travaillons en partenariat avec des organisations dont la mission est similaire à la nôtre », a déclaré Mme Passey. « Aujourd'hui, alors que la crise de la COVID-19 exacerbe les vulnérabilités des femmes et les inégalités entre les sexes1, nous savons que la confiance et la sécurité sont plus importantes que jamais pour que les femmes prospèrent. Le lieu de travail doit être un endroit sûr et digne pour chacun et chacune d'entre nous. Comment pouvons-nous garantir, et exiger que cela soit bien le cas ? J'attends avec impatience les discussions sur ce sujet en compagnie de leaders d'opinion du monde entier. »

Les intervenants de la session seront :

Dame Heather Rabbatts, présidente de TIME'S UP R.-U., directrice générale de Cove Pictures, présidente du Soho Theatre et membre non exécutif du conseil d'administration d'Arts Alliance.

présidente de TIME'S UP R.-U., directrice générale de Cove Pictures, présidente du Soho Theatre et membre non exécutif du conseil d'administration d'Arts Alliance. Ita O'Brien, principale coordinatrice d'intimité au Royaume-Uni, et fondatrice d'Intimacy on Set, société à travers laquelle elle a développé les meilleures pratiques en matière d'intimité et de nudité sur les plateaux de cinéma, de télévision et de théâtre, et qui lui permet de former des coordinateurs d'intimité, dans le monde entier.

« Maintenant, plus que jamais, il est crucial de poursuivre le dialogue concernant les conditions de travail sûres et égales pour les femmes, dans l'industrie du divertissement et au-delà », a souligné Stephanie O'Keefe, PDG de l'IWF. « À l'heure où le monde est en train d'inventer une nouvelle façon de travailler dans le contexte de la COVID-19, j'ai bon espoir que des stratégies vont être mises en place permettant de garantir que les femmes pourront réintégrer leur lieu physique de travail, en sachant qu'elles y seront en sécurité et traitées de manière égale. Mary Kay oeuvre depuis longtemps en faveur de l'égalité des sexes, et nous sommes ravis de poursuivre ce combat à leurs côtés pour assurer un monde plus égalitaire entre les hommes et les femmes. »

Un lien permettant de visionner l'événement sera disponible sur le site Internet de l'IWF et sur sa page YouTube le 26 mai : https://www.youtube.com/channel/UCdLPNS7ai1_XHaqgEnhEjtg

1 Policy Brief on The Impact of COVID-19 on Women, Secrétaire général des Nations Unies, 9 avril 2020

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf

et - Article de blog de Michelle Milford Morse et Grace Anderson, Fondation des Nations Unies, 14 avril 2020

https://unfoundation.org/blog/post/shadow-pandemic-how-covid19-crisis-exacerbating-gender-inequality/

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à valoriser les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

À propos du Forum international des femmes (International Women's Forum, IWF) et de la Fondation pour le leadership (Leadership Foundation)

L'IWF est une association fonctionnant sur invitation uniquement, et comptant plus de 7 000 femmes diverses et accomplies, issues de 33 nations sur les six continents. L'IWF fait progresser le leadership des femmes et défend l'égalité à travers le monde, en rassemblant des femmes accomplies aux niveaux mondial et local. L'organisation compte parmi ses membres des dirigeantes du classement Fortune 500, des responsables gouvernementales au niveau local ou national, des dirigeantes internationales d'organisations à but non lucratif, et des sommités du monde universitaire, des arts et des sciences. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.iwforum.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 20:25 et diffusé par :