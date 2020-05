Andersen Global renforce sa présence africaine et annonce une collaboration avec un cabinet fiscal et juridique basé à Madagascar





Andersen Global étend sa présence en Afrique de l'Est grâce à un accord de collaboration avec le cabinet fiscal et juridique HK Jurifisc basé à Madagascar, marquant les débuts de l'organisation dans le pays dans le cadre de sa stratégie d'expansion sur le continent.

Dirigé par l'associée directrice de bureau Hanna Gräfin Keyserlingk, HK Jurifisc emploie une équipe de plus de 30 collaborateurs et offre une capacité de service holistique qui comprend des services de soutien fiscal, juridique, de recrutement, de ressources humaines et d'immigration. Dans sa pratique fiscale et juridique, le cabinet couvre le droit des affaires et des sociétés, le droit du travail et de la sécurité sociale, la banque, l'immobilier, le droit fiscal et douanier, les marchés publics et les délégations de service public.

« Nous sommes fiers de notre approche transparente qui est adaptée aux besoins de chaque client », a déclaré Hanna. « Notre collaboration avec Andersen Global va nous permettre d'offrir à nos clients les ressources d'un cabinet mondial et de conserver notre avantage concurrentiel dans un environnement commercial de plus en plus complexe. »

« L'approche de HK Jurifisc et leur gamme unique de services complètent parfaitement nos services fiscaux aux niveaux régional et mondial », a confié pour sa part Mark Vorsatz, PDG d'Andersen Tax LLC, et président d'Andersen Global. « Leur engagement à fournir aux clients le meilleur service qui soit et leur passion pour l'intendance leur ont permis de se forger des relations de travail avec un certain nombre de sociétés internationales et de devenir un leader sur leur marché. À l'heure où nous poursuivons notre stratégie d'expansion en Afrique, ceci constitue un nouve ajout important pour nous. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 169 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

