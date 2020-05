Pandémie de la COVID-19 - Québec souhaite la collaboration des syndicats pour améliorer les conditions de travail dans le réseau de la santé





QUÉBEC, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - En marge de son point de presse, le premier ministre François Legault a réaffirmé vouloir collaborer avec les différentes centrales syndicales afin d'améliorer les conditions de travail des employés du réseau de la santé et veiller à pourvoir les postes vacants avec du personnel qualifié.

En réponse aux demandes des syndicats qui revendiquent de nouveaux ratios, le premier ministre souhaite travailler davantage à augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, à négocier des primes pour les employés qui travaillent à temps complet et pour les postes plus difficiles à pourvoir, tels que ceux des quarts de soir, de nuit et de fin de semaine. «?J'entends le syndicat revendiquer de nouveaux ratios. C'est théorique. Depuis qu'on est au gouvernement, on a augmenté les budgets en santé. On a augmenté les embauches afin d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Mais, on n'a pas réussi à pourvoir les postes affichés. Ça ne donnerait rien d'afficher plus de postes. Il faut être concrets, pas théoriques. Je souhaiterais voir le syndicat travailler avec nous pour trouver des façons de pourvoir les postes déjà affichés?», a-t-il fait savoir.

François Legault maintient par ailleurs que le réseau de la santé ne peut fonctionner si 50 % de son personnel travaille à temps partiel. «?Il faut trouver les incitatifs financiers pour que tous les postes soient dotés?», a ajouté le premier ministre.

La partie n'est pas gagnée

«?On est dans la bonne direction pour reprendre le contrôle du virus, mais la partie n'est pas gagnée?», a nuancé le premier ministre. Ne souhaitant pas devoir remettre le Québec sur pause si la propagation du virus devait s'accentuer à nouveau, il a rappelé l'importance pour la population de respecter les consignes, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Remerciements du jour

Le premier ministre a profité de la Journée nationale des préposés aux bénéficiaires pour transmettre ses remerciements quotidiens à toutes celles et à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied à s'occuper de nos aînés et des personnes les plus vulnérables de notre société. «?Nos préposés aux bénéficiaires ont travaillé, depuis deux mois, dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai tellement d'admiration pour vous autres. Au nom de tous les Québécois, je vous remercie sincèrement?!?», a-t-il conclu.

Citation :

«?On est contents de se déconfiner graduellement. Mais je veux être bien clair : si la contagion reprend, on n'aura pas d'autre choix que de se remettre sur pause. On ne veut pas ça. Et la meilleure façon de l'éviter, c'est de respecter les consignes. On reste à deux mètres, à six pieds, des autres. Dans les transports en commun et dans les commerces, on porte un masque. C'est vrai partout au Québec, et pas seulement à Montréal.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du lundi 18 mai 2020, à 18 h, il y avait au Québec 44?197 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 570.

1?784 personnes étaient hospitalisées, dont 180 aux soins intensifs, soit 1 de plus qu'au dernier bilan quotidien.

12?497 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 452 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 3?647 au Québec, une augmentation de 51 par rapport au dernier bilan.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

